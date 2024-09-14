陸勞動改革 退休年齡逐步延後

大陸民眾的退休制度將迎來重大變化，大陸全國人大昨（13）日通過一項決定，宣布將用15年時間，逐步將男性法定退休年齡從原60周歲延遲至63周歲，將女性的法定退休年齡從原50周歲（危險繁重工種）、55周歲分別延遲至55周歲、58周歲。

大陸職工法定退休年齡自上世紀50年代確定後，70多年來首次進行調整。路透分析，目前大陸的退休年齡是全球最低的，加快對已有數十年歷史的法律進行改革，主要為應對勞動力萎縮帶來的經濟壓力。

大陸延遲法定退休年齡概況

從2025年1月1日起，大陸開始實施漸進式延遲法定退休年齡，男職工和原法定退休年齡為55周歲的女職工（白領女性），法定退休年齡每四個月延遲一個月，分別逐步延遲至63周歲和58周歲；原法定退休年齡為50周歲的女職工（藍領女性），法定退休年齡每二個月延遲一個月，逐步延遲至55周歲。

除延遲法定退休年齡外，「決定」將調整職工按月領取基本養老金最低繳費年限，從2030年起由15年逐步提高至20年，每年提高6個月。

職工達到最低繳費年限，可以自願選擇彈性提前退休，提前時間最長不超過三年，且退休年齡不得低於女職工50周歲、55周歲及男職工60周歲的原法定退休年齡。職工達到法定退休年齡，所在單位與職工協商一致的，可以彈性延遲退休，延遲時間最長不超過三年。

此外，大陸官方將鼓勵職工「長繳多得、多繳多得、晚退多得」，基礎養老金計發比例與個人累計繳費年限掛鉤，基礎養老金計發基數與個人實際繳費掛鉤，個人帳戶養老金根據個人退休年齡、個人帳戶儲存額等因素確定。

職工達到法定退休年齡但不滿最低繳費年限的，可以按照規定透過延長繳費或者一次性繳費的辦法達到最低繳費年限，按月領取基本養老金。

公開資料顯示，大陸官方對於延遲退休早已研議多年，大陸人社部2016年曾制定一份延遲退休方案，當時大陸人社部長尹蔚民曾表示延遲退休將會「小步慢走、逐步到位，區分對待、分步實施」。