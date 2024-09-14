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京東加薪 喊年薪拚20個月

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
陸電商巨頭京東集團宣布啟動加薪計畫，將用兩年時間實現20個月年薪。 圖／取自微博
陸電商巨頭京東集團宣布啟動加薪計畫，將用兩年時間實現20個月年薪。 圖／取自微博

大陸電商巨頭京東集團昨（13）日宣布啟動加薪計畫，自今年10月1日起，京東零售集團和職能體系將用兩年時間實現20薪（一年發放20個月薪水），其他部門也將陸續啟動加薪計畫。這是京東在2024年初和年中連續三輪加薪後，再次宣布加薪。

京東稱，過去三年來，京東集團連續提升員工薪水，2021年7月1日至2023年7月1日，員工平均年薪由14個月逐步漲至16個月。

2024年以來，京東陸續宣布多個部門調漲工資。1月起，採購銷售等一線業務人員的年固定薪水大幅上漲近100%，零售全員平均加薪不低於20%；2月起，超過兩萬名一線客服員工實現全年平均薪水上漲超過30%；7月起，計畫在一年半時間，採購銷售年度固定薪水由16薪提升至20薪。

此外，京東8月啟動2025校園招聘，包含1.2萬個2025屆應屆生職缺和6,000多個實習生職缺。校招生的薪水也大幅上調，採購銷售、技術、產品等薪水上調不低於20%，所有校招入職的採購銷售將可達全年20個月薪酬結構，年終達八倍月薪，另外設置「上不封頂」獎勵。

月薪 職缺 薪水

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