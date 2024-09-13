台旅會赴江蘇宣傳遊台灣 大陸民眾紛問：何時能去玩？
台灣海峽兩岸觀光旅遊協會（簡稱台旅會）13日至15日參加由江蘇省舉辦的「第六屆大運河文化旅遊博覽會」，並設置台灣旅遊展館，宣傳台灣觀光資源。大陸民眾踴躍參與打卡活動，並紛紛詢問「何時能去台灣旅遊？」
大運河文化旅遊博覽會（運博會）由大陸文旅部指導，中共江蘇省委宣傳部、江蘇省文旅廳、江蘇省政府外事辦主辦，是官方主導的旅遊博覽會。今年已邁入第六屆，活動在蘇州園區國際博覽中心進行。
台旅會是兩岸旅遊「小兩會」其一，屬於交通部觀光署在大陸的旅遊辦事機構，具有官方背景。
台旅會在現場除了宣傳台灣觀光旅遊景點外，也藉由參展企業的專業領域，將台灣旅遊產品與服務、媽祖世界非遺文化、充滿故事的文旅酒店及旅遊文創伴手禮等介紹給參觀民眾，並規畫與民眾互動平台，宣傳台灣旅遊意象，讓參觀民眾能更瞭解台灣旅遊的各項特色。
台旅會在活動現場亦設置有旅遊服務櫃檯，提供現場民眾台灣旅遊相關的諮詢服務，並規畫與民眾互動的「粉絲頁打卡送好禮」活動，民眾只要關注台灣旅遊公眾號即可獲得一張「喔熊」（交通部觀光署吉祥物）刮刮樂，刮中即可兌換台灣旅遊相關文創商品。
台旅會表示，民眾參與相當踴躍，懷念台灣人民的熱情，紛紛詢問何時能去台灣旅遊，期待能實地體驗台灣的美食、在地文化、景點風光等。
台旅會上海辦事處主任林洋廣表示，未來將持續辦理各類型的旅遊推廣活動，為日後開放陸客來台旅遊，衝刺來台旅遊人數作準備，並誠摯歡迎大陸民眾來去台灣作客。
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