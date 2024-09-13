大環境差？大陸知名拍行誠軒拍賣無預警宣布停業清算

成立於2005年、在台北也設有聯絡處的大陸知名拍賣公司「誠軒拍賣」，12日突然在官網宣布停業並進入清算，震驚大陸收藏圈，也是新冠疫情後，指標性停業的大陸拍賣公司。

誠軒拍賣公司12日於官網發布「停業公告」指出，鑒於公司經營的客觀情況，經過股東會討論一致決定，北京誠軒拍賣有限公司於2024年10月11日結束營業並啟動清算程序。

公告表示，衷心感謝過去二十年來所有朋友、客戶的關愛和支持，感謝大家一路相伴，我們將永遠銘記在心。

消息一出在大陸收藏圈引起震動。知名收藏論壇「首席收藏」創辦人「亞高」在論壇發文表示，過去30多年，如果說中國錢幣行業的高速發展，離不開市場發展的規律，也離不開各方的共同努力，那麼誠軒拍賣在其中發揮的重要作用和卓越貢獻，毫無疑問。

她指出，誠軒拍賣的停業決定，對於（創辦人）左京華女士是個艱難的抉擇，「我想這一定是她當下的權衡之選，我尊重這樣的選擇。毫無疑問，這也會給這個行業帶來一定的衝擊，但我也相信亞當斯密理論的無形大手，最終會撫平一切」。

誠軒拍賣成立於2005年，以錢幣板塊最為擅長，今年7月19日北京誠軒2024年春季拍賣會落幕，中國書畫、瓷器工藝品、錢幣三個項目共四個專場，總成交金額人民幣一億四千餘萬元，總成交率86.74%，其中有9700萬元人民幣的成交金額都屬於錢幣板塊。

其中，罕有的錢幣珍品戶部光緒元寶一兩銀幣樣幣（PCGS SP63），最終以超過估價四倍的1207.5萬元（約合台幣5436萬元）成交，袁世凱像七分面「L.GIORGI」簽字版樣幣（PCGS SP63），則以460萬元成交。

值得一提的是，近期大陸古董收藏圈也有類似新聞，知名收藏家、觀復博物館創辦人馬未都旗下北京觀復以及小觀拍賣今年中傳出裁員80餘人，當時更鬧出勞資糾紛，因企業未提供合理賠償方案，有10餘名員工申請勞動仲裁。而馬未都隨後公開解釋指出裁員規模沒有80人，「38人得到滿意的補償」，公司沒有欠薪，「這兩個月都在當月發了薪，但較比發薪日是遲發了，原因是資金安排欠妥，遲發了就是遲發了」。