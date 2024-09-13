金門副縣長李文良拜會邱垂正 盼加速推動陸客來金旅遊

陸客赴金旅遊在即，金門縣副縣長李文良偕同觀光處長許績鑫等人，今天赴台拜會大陸委員會主委邱垂正，縣府盼陸委會支持及協助陸客來金門旅遊。對此，邱垂正回應，只要有利於兩岸健康有序的交流，陸委會都支持，樂見陸方發布恢復福建居民赴金門旅遊訊息，並歡迎陸客到金門、馬祖旅遊。

李文良表示，大陸文化及旅遊部於8月30日晚間發布「大陸將於近期恢復福建居民赴金門旅遊」，為就陸客赴金門旅遊預做準備，縣府分別在9月2日邀集觀光產業公(工)協會座談，做好整備工作、9月3日則邀請金門地區CIQS與旅遊業代表交流，廣納意見與宣導組團注意事項、9月4至6日組團赴大陸福州辦理旅遊推介會、9月11日則再度與地區旅遊業代表座談，共商維護旅遊品質策略，一連串的準備工作，就是為了迎接陸客。

李文良也透露，自8月30日傳出陸客有望來金旅遊，廈門市旅遊協會與多家相關協會，陸續表達想要組團來金門踩線的意願，縣府觀光處與旅行公會也已經擬具邀請函，協助交流團的相關申辦作業，希望陸委會給予支持及協助。盼透過旅遊踩線，實地考察金門觀光發展，促進金廈兩門旅遊業之交流，共同推動金廈旅遊線路與產品，重現小三通旅遊榮景。

對此，邱垂正回應，只要有利於兩岸健康有序的交流，陸委會都支持，樂見陸方發布恢復福建居民赴金門旅遊訊息並歡迎陸客到金門、馬祖旅遊。政府已於112年8月24日公布恢復兩岸觀光旅遊相關規劃，相關單位早已完成相關準備，只要陸方開放，即可實施。