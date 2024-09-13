中秋旺季銷量下跌 貴州茅台股價較最高點腰斬

臨近中秋節，中國白酒市場步入「金九銀十」旺季銷量不增反跌，白酒龍頭貴州茅台的價格走跌之際，股價接連兩天下挫，今天收盤價較2021年2月的歷史最高點已經腰斬，面臨市場消費下滑與投資信心不足的雙重夾殺。

綜合第一財經、新浪財經等陸媒報導，繼昨天重挫3.26%，貴州茅台股價今天開盤持續走低，一度跌破人民幣1300元（下同，約新台幣5850元）大關，續創22個月以來新低。下午收盤再跌2.32%，收1304元，成交量74億元占A股首位。

貴州茅台股價上次低於1300元是2020年5月，但在2021年2月18日一度衝高至2627.88元，如今的股價相比歷史最高點已經腰斬。

另外，五糧液股價下跌逾2%，創2020年4月以來新低；山西汾酒、古井貢酒、捨得酒業、水井坊等多檔白酒股也創近4年新低。

鄰近中秋節，「金九銀十」往往是中國白酒銷售旺季，但是今年節前銷量不增反跌，四川酒類流通協會高層張強表示，預計銷售普遍下降20%至30%；有酒商形容，遭遇近10年最冷中秋。

受到市場供貨放大、消費不及預期，以及通路對未來酒價波動的擔憂等因素影響，貴州飛天茅台酒的價格持續下跌。

第三方報價平台顯示，目前2024年飛天茅台原箱（一箱6瓶未拆封）價格每瓶僅2535元，散瓶也僅2380元。對比2023年同期，飛天茅台原箱價格每瓶達2970元，散瓶為2730元，

白酒分析專家肖竹青指出，過去貴州茅台主力消費群包括地產、基建、金融等領域的富裕族群，目前上述行業都在深度調整，茅台也在推動消費人群、消費場景和服務模式三大轉型，但是這三大轉型需要時間來檢驗成效。目前股價下跌也代表投資人對貴州茅台三大轉型需要多長的時間，會取得什麼樣效果的擔憂。

香頌資本執行董事沈萌指出，貴州茅台價格大跌背後還有投資者對市場整體的擔憂，目前個股的情況已經是次要因素，投資者對市場前景的信心不足。