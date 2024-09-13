台商投資宣介會 北京台辦主任提四紅利

2024服貿會正在北京舉行，期間舉辦第二屆台商台企投資北京宣介會和由北京市台協承辦的「台灣形象展」，吸引47家台資企業參加。北京市台辦主任霍光峰說，北京吸引台商台企的紅利主要體現在四個面向，包括高品質發展要素完備、國際科技創新建設優勢更加突出、「兩區」政策紅利釋放和營商環境持續改革，未來，北京將致力於為台胞、台企扎根發展創造良好條件。

服貿會全稱「中國國際服務貿易交易會（CIFTIS）」，由大陸商務部、北京市政府共同主辦，是大陸國家級四大展會之一，為促進兩岸經貿合作交流，今年北京台協繼續承辦組織「台灣形象展」，並於13日下午，舉辦了第二屆台商台企投資北京宣介會。

宣介會上，北京市台辦主任霍光峰說，今年服貿會上，有北京、上海、河北、江蘇、福建、四川、山東、湖北等省市的47家代表性台資企業，參加台灣形象展，涉及現代服務、智慧製造、資訊電子、生醫、智慧農業等領域，展示兩岸融合發展的最新成果，同時，展位面積從去年的150平方公尺，擴大到260平方公尺。

霍光峰表示，北京市正全面貫徹新發展理念，發展新質生產力、全面深化改革、擴大高水準對外開放，為台商台企投資北京，帶來新的政策紅利和發展機會，主要體現在四個面向，包括高品質發展要素完備、國際科技創新建設優勢更加突出，以及國家服務業擴大開放綜合示範區及自貿試驗區的「兩區」政策紅利釋放，和營商環境持續改革。

據此，霍光峰說，北京正營造穩定、公平、透明可預期的一流營商環境，並持續致力於為台胞、台企扎根發展創造良好條件，接下來，北京還將舉辦京台科技論壇，相信必將進一步深化兩地經貿科技交流合作。

甫連任北京市台協會長的陳文錧說，台商是大陸改革開放的重要參與者、建設者、貢獻者、見證者，同時，大陸全國台企聯和北京市台協，把為台商排憂解難，幫助台資企業發展作為主要的任務，積極推動兩岸經貿交流合作融合發展。他表示，希望透過此次推介會，幫助台商台企抓住投資北京的新機遇，贏得更多商機，為深化兩岸融合發展做出貢獻。