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回擊中信金 台新金今天再發出4大聲明

監視器傳來陌生男聲？小米回應一切正常

中央社／ 台北13日電

有中國民眾說，為照顧小孩之便在家安裝小米監視器，結果裡頭竟傳來陌生男人說話聲，讓她很害怕。小米今天回應，檢測後發現設備狀態一切正常，後續還會邀請第三方機構鑒定測試。

網上一段河北民眾在11日錄製的影片，視角是其在房間安裝的監視器所拍攝，畫面中傳來不太清楚的男性聲音說「麻煩調一下…」正在照顧小孩的女子猛一轉身，並問：「這是哪在說話呢？」

這名女性自稱是「米粉」（小米產品愛用者），她表示「攝像頭（監視器）有陌生男人說話這件事讓我很害怕」。她說，本來裝監視器是為了方便看孩子，

「沒想到卻能被小米工作人員想看就看的」，看來監視器這樣的東西，「有隱私活動的時候還是要關掉」。

小米公司官方微博13日中午回應此事，表示根據用戶提供的訪問記錄截圖資訊顯示，對應時段無人訪問。此外，該款監視器及相關網路服務未被網路攻擊，任何未經授權的個人或設備都無法與該監視器進行語音對話。

小米方面表示，與該監視器語音對話的唯一方式，是透過米家App（應用程式）與監視器建立的即時端到端加密通訊通道進行，加密通道使用「一次一密」機制，並採用行業標準加密算法。

小米公司已經徵求用戶同意，取回設備並進行檢測，目前設備狀態一切正常。小米表示，後續會再次進行檢測，同時也邀請第三方鑒定機構對該產品進行鑒定測試。

網友對此事議論紛紛，有人認為是產品的「漏洞」，甚至表示自己有遇過類似的情況；也有人認為影片可能經過拼接，或者所謂陌生男人的聲音，其實是錄到家中其他的設備聲音。他們希望能嚴查此事。

監視器 網路攻擊 語音

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