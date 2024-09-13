大陸全國人大宣布 明年起實施漸進式延遲法定退休年齡

大陸民眾的退休制度將迎來重大變化，大陸全國人大13日通過一項決定，宣布將用十五年時間，逐步將男職工的法定退休年齡從原60周歲延遲至63周歲，將女職工的法定退休年齡從原50周歲、55周歲分別延遲至55周歲、58周歲。

大陸第十四屆全國人大常委會第11次會議13日通過「全國人民代表大會常務委員會關於實施漸進式延遲法定退休年齡的決定」，正式宣布啟動男女職工延遲退休。

根據「決定」，同步啟動延遲男、女職工的法定退休年齡，大陸將用15年時間，逐步將男職工的法定退休年齡從原60周歲延遲至63周歲，將女職工的法定退休年齡從原50周歲、55周歲分別延遲至55周歲、58周歲。

「決定」提到，實施漸進式延遲法定退休年齡堅持小步調整、彈性實施、分類推進、統籌兼顧的原則。各級人民政府「應當積極應對人口老齡化，鼓勵和支持勞動者就業創業，切實保障勞動者權益，協調推進養老托育等相關工作」。

「決定」自2025年1月1日起施行，同時大陸全國人大也批准「國務院關於漸進式延遲法定退休年齡的辦法」，「辦法」提到，從2025年1月1日起，男職工和原法定退休年齡為55周歲的女職工，法定退休年齡每四個月延遲一個月，分別逐步延遲至63周歲和58周歲；原法定退休年齡為50周歲的女職工，法定退休年齡每二個月延遲一個月，逐步延遲至55周歲。

在養老金的部分，從2030年1月1日起，將職工按月領取基本養老金最低繳費年限由15年逐步提高至20年，每年提高六個月。職工達到最低繳費年限，可以自願選擇彈性提前退休，提前時間最長不超過三年，且退休年齡不得低於女職工50周歲、55周歲及男職工60周歲的原法定退休年齡。職工達到法定退休年齡，所在單位與職工協商一致的，可以彈性延遲退休，延遲時間最長不超過三年。

此外，大陸官方將鼓勵職工「長繳多得、多繳多得、晚退多得」，基礎養老金計發比例與個人累計繳費年限掛鉤，基礎養老金計發基數與個人實際繳費掛鉤，個人帳戶養老金根據個人退休年齡、個人帳戶儲存額等因素確定。職工達到法定退休年齡但不滿最低繳費年限的，可以按照規定通過延長繳費或者一次性繳費的辦法達到最低繳費年限，按月領取基本養老金。

公開資料顯示，大陸官方對於延遲退休早已研議多年，大陸人社部2016年曾制定一份延遲退休方案，當時大陸人社部長尹蔚民曾表示延遲退休將會「小步慢走、逐步到位，區分對待、分步實施」。但是最後計畫並未如期於當年底公布、向社會徵求意見，更沒有按計畫於2022年起正式實施。

直到今年7月，中共二十屆三中全會通過的文件確定「按照自願、彈性原則，穩妥有序推進漸進式延遲法定退休年齡改革」，如今才由大陸全國人大正式通過相關規定。