大陸首創 北京開通地鐵外籍遊客持信用卡「刷卡」乘坐

近期為了便利境外人員到大陸進行消費，大陸各項支付系統持續與境外系統連結，最新消息是，北京已可讓外籍遊客直接刷境外銀行卡乘坐地鐵，成為大陸第一個有這類措施的城市。

新京報旗下「知道News」13日報導，外籍乘客在北京乘坐地鐵已經可以直接刷境外發行的銀行卡過閘門，北京全市城市地鐵路網27條運營線路（含2條機場線、西郊線、亦莊T1線）、836公里、490座車站全網、全時段、全閘口具備境外銀行卡（簡稱外卡）非接觸式刷卡過閘的條件，另外市郊鐵路S2線也同步具備條件。

其中，2024年9月13日0時，境外發行的萬事達卡（Mastercard）、Visa卡非接觸式刷卡過閘正式開通，後續JCB卡將計畫陸續上線，服務北京居民和訪京旅客的多元化出行支付需求。外籍赴陸人員持外卡全網、全時段、全閘口刷卡過閘，豐富了北京軌道交通票務支付的方式，「為中國內地首創」。

據指出，目前北京全市約1.8萬戶重點商戶基本實現外卡受理全覆蓋，在四星級以上酒店和重點文旅場所，實現了外幣兌換設施全覆蓋。持續優化「外卡內綁」、「外包內用」業務流程和支付限額，外籍人士移動支付筆數和金額實現季度翻倍增長。

在交通領域，北京市政交通一卡通公司發行了預付費式BEIJING PASS卡，支持1700餘條公交線路、28條軌道線路、2萬餘輛計程車應用；金融部門聯合交通部門，為計程車司機等群體提供「零錢包」兌換服務，率先通過司機端APP和車載智慧終端機向計程車司機發布抵制拒收現金提示；在全市高鐵站、地鐵站等領域佈設POS機千餘台，售票窗口實現外卡受理全覆蓋。

公開資料顯示，大陸近期已有不少舉措支持境外人士綁定信用卡在大陸消費。如界面新聞報導，去年6月28日，騰訊金融科技副總裁陳起儒在夏季達沃斯論壇上表示，當年7月騰訊將陸續開放微信支付商戶網路給Visa等國際信用卡或借記卡組織，方便境外使用者在大陸能以常用的信用卡和借記卡綁定微信支付。

據指出2019年11月微信支付已開始支持境外用戶綁定國際信用卡後在12306（鐵路系統）購票、滴滴出行、京東、攜程等試點消費，去年的開放，則有線上線下商戶場景，包括購物、餐飲、酒店住宿、交通等。