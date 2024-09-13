大陸與日本首次「優化營商環境工作組」會議 江蘇登場

大陸與日本政府的優化營商環境工作組首次會議12日在江蘇登場，雙方磋商企業相關問題，日本要求加強對日僑的保護，也要求早日恢復免簽。

據共同社報導，這次會議中，出席的有日本經濟產業省和經團聯、中國日本商會的幹部等。大陸則有商務部和企業團體的相關人士等參加。

報導指出，考慮到在該省蘇州市發生日籍母子等遇襲事件，日方要求加強對在陸日僑的安全保護。而由於企業人員出差受到簽證手續的制約，日方還要求早日恢復免簽。

至於大陸則提出與日本的經濟安全保障政策有關聯的意見，表示擔憂大陸企業營商受到影響等。

日本經濟產業省官網透露，這次會議在江蘇常州市舉行，該工作小組由日本貿易談判代表亞桑和大陸商務部亞洲司副司長共同主持。

公開資料顯示，2023年11月14日，大陸商務部部長王文濤在美國舊金山會見時任日本經濟產業大臣西村康稔。雙方同意建立「中日出口管制對話機制」、「中日優化營商環境工作組」，以促進兩國貿易投資合作。如今是時隔10個月後，首度運作「中日優化營商環境工作組」機制。

除了日本以外，9月11日第五輪「中荷出口管制對話」在蘇州市舉行。大陸商務部指出，會議由商務部產業安全與進出口管制局局長江前良與荷蘭外交部對外經濟關係總司副總司長艾考德共同主持，雙方就出口管制領域關切事項深入交換意見，同意進一步加強出口管制領域溝通交流，「為兩國業界開展合作創造良好條件，共同維護半導體產業鏈供應鏈穩定」。