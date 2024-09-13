路透：恆大創辦人許家印被移送到深圳特別拘留所

路透社報導，去年被捕的中國恆大集團創辦人許家印，數月前已被移送到深圳的特別拘留所。許家印此前寫過一封信給恆大高層，敦促他們盡快解決投資者購買了理財產品而未獲得回報的問題。

路透社13日引述2名知情人士表示，許家印去年被拘捕後，在北京被「指定居所監視居住」。數月前他被移送到深圳的特別拘留所，讓他與恆大高層更容易溝通。

恆大的總部位於廣州，而恆大的財富管理單位則位於深圳。

知情人士又指，許家印身體狀況良好，在特別拘留所能夠獲得醫療服務和好的食物。特別拘留所提供的待遇一般較普通看守所好。

知情人士表示，許家印此前曾寫過一封信給恆大高層，敦促他們盡快解決投資者購買了理財產品而未獲得回報的問題。

報導說，2021年底，恆大財富管理中心曾公布向購買了理財產品的投資者償還回報的計畫，但去年8月，恆大表示無法再按月分期付款。其後一些恆大財富管理中心的員工被深圳警方扣留。

知情人士表示，恆大接近能夠向差不多所有買家交付房屋，這些房屋的工程已完成70%以上。但知情人士沒提供具體數目。

截至2022年，恆大在全中國有接近800個建案。

中國公安部、深圳市政府及恆大地產沒有回應路透社的置評請求。

去年9月中國恆大證實，許家印因涉嫌違法犯罪被依法採取強制措施。

中國恆大集團今年1月遭香港高等法院頒布強制清盤令。3月恆大地產公布收到中國證監會通知，對恆大地產在年報中虛增收入等違法行為作出多項懲處，包括對恆大罰款人民幣41.75億元（約新台幣183億元），並指許家印「手段特別惡劣」，終身禁入證券市場。