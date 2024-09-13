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香港擬在馬來西亞開設經貿辦 拓東協商機

中央社／ 香港13日電

在駐美國的經濟貿易辦事處面對不確性之際，香港當局計劃短期內在馬來西亞開設經貿辦，將是香港在東協的第4個經貿辦。

行政長官李家超今天在一項有關東協的論壇上透露了上述計畫，並指一直與馬來西亞政府商討落實計畫。

他說，香港是一個建基於自由貿易、開放經濟的國際都會，熱切期望擴大地區合作及維護在國際貿易上的多邊主義。

他又表示，香港與東協關係密切，現時香港有650家來自東協的公司，單是今年頭7個月，就有50家東協公司在本地開設辦公室。

目前香港在海外設有14個經貿辦，負責促進香港與海外之間的經貿往來等；這些經貿辦在亞太區有5個、歐洲4個、中東1個、北美4個。

2020年中香港實施國安法後，美國對香港個別官員實施制裁，包括禁止他們使用銀行服務等。

最近，美國眾議院又通過「香港經濟貿易辦事處認證法」，要求行政部門在法案生效30天內確認是否延長香港在華盛頓、紐約和舊金山經貿辦的特權與豁免；如果美國政府認證它們不應再享有外交待遇，這些經貿辦將在180天內停止運作。相關法案將會送交參議院審議和表決。

東協 香港 馬來西亞

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