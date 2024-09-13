習近平要求抓好經濟工作 完成全年增長目標

中共總書記主席習近平12日在甘肅主持召開黃河流域保護發展座談會時表示，各地區各部門要認真貫徹落實黨中央關於經濟工作的部署和各項舉措，抓好第3季末和第4季經濟工作，完成全年經濟發展目標。

中國政府將今年全年國內生產總值（GDP）成長率目標訂為5%左右，今年第1季GDP成長率為5.3%，比外界預估的略高；但第2季GDP成長率只有4.7%，低於市場平均預期。當時中國國家統計局表示，經過初步計算，今年上半年GDP成長率5.0%。

央視網12日報導，日前到甘肅省蘭州市考察的習近平，12日下午在蘭州市主持召開全面推動黃河流域生態保護和高質量發展座談會。

習近平表示，要全面深化改革擴大開放，為高質量發展增添動力。深度參與全國統一大市場建設，堅決破除各種形式的地方保護主義。深化國資國企改革，全面落實促進民營經濟發展壯大的政策舉措。

習近平又指出，把就業擺在突出位置，城鎮產業發展和鄉村產業培育都要重視擴大就業容量。鞏固拓展脫貧攻堅成果，防止規模性返貧致貧。要深化民族團結進步創建，依法治理民族、宗教事務。

習近平強調，「各地區各部門要認真貫徹落實黨中央關於經濟工作的部署和各項重大舉措，抓好第3季末和第4季經濟工作，努力完成全年經濟社會發展目標任務。」

報導表示，中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥出席座談會。