美企對中國樂觀度創低 中學者：內捲激烈獲利降

據報導，中國遼寧大學特聘研究員陳波認為，中國雖然是世界第二大市場，但整體經濟在COVID-19疫後恢復得不盡人意，對企業盈利前景的擔憂影響了外企投資中國的意願。

星島日報今天在報導中引述陳波說，中國國內競爭「內捲」（無增益的非理性內部競爭）激烈，也令外企對於在中國投資及擴大產能更加不樂觀。

報導指出，上海美國商會昨天發表的「2024年中國商業報告」顯示，在中國的美企中，目前只有47%對未來5年中國的商業前景持樂觀或較樂觀態度，較去年下降5個百分點，是自1999年展開會員調查以來的最低水平。

此外，去年在中國獲得盈利的美企數量只占66%，同樣創新低。

據報導，商會主席安高博（Allan Gabor）說，盈利下降是由多種因素造成的，「內需、通縮，當然我們不能忽視商會成員對地緣政治的擔憂。」

陳波就上述調查結果接受星島日報訪問時，作了以上評論。

他並指出，11月美國總統大選可能導致美國對中國經貿政策出現巨大的不確定性，這同樣造成美國投資者信心疲弱。

中國社會科學院美國研究所研究員呂祥受訪時也表示，美國在中國的企業對未來前景的不確定感，關鍵在於他們對美國的中國政策缺乏信心。