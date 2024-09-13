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李強：推動中國與阿聯酋先進製造、數位經濟、人工智慧前沿領域合作

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
當地時間9月12日下午，國務院總理李強在杜拜出席中國－阿聯酋工商論壇並致詞。 新華社
當地時間9月12日下午，國務院總理李強在杜拜出席中國－阿聯酋工商論壇並致詞。 新華社

據新華社，走訪沙烏地阿拉伯及阿聯酋的大陸國務院總理李強，在第二站阿聯酋訪程中，昨12日在杜拜出席中國－阿聯酋工商論壇並致詞。李強表示，目前中阿關係正處於繼往開來的歷史節點，希望兩國企業順應且掌握大趨勢，從中阿持續堅定的雙向奔赴中抓住合作新機會。兩國應推動先進製造、數位經濟、人工智慧等前沿領域合作。

李強表示，今年是雙方建交40週年。兩國關係日臻成熟，經貿合作取得豐碩成果，背後有著深刻的必然。這種必然，植根於兩國悠久的經貿傳統、契合的發展理念和相同的價值追求。

他表示，兩國都積極擁抱經濟全球化，攜手在開放中創造發展奇蹟，在合作中促進互利共贏。中阿同屬亞洲大家庭，亞洲人民對和平、團結、合作有著堅定執著的嚮往，並為此付出了艱苦不懈的努力。過去數十年，亞洲整體維持和平穩定、快速發展，也正得益於此。這份共同的價值追求，在變亂交織的世界更顯難能可貴，值得倍加珍惜。

李強說，目前，中阿關係正處於繼往開來的歷史節點，中阿經貿合作也迎來提質升級的重要契機。希望兩國企業順應且掌握大趨勢，從中阿持續堅定的雙向奔赴中抓住合作新機會。

他提出三點建議，一是抓住高品質共建「一帶一路」的新機遇，立足中阿、著眼全球探討合作、開拓市場，深入推廣互聯互通、基礎建設、融資等領域合作，推動兩國深度融入全球產業鏈供應鏈。二是抓住中阿發展策略緊密對接的新機遇，從兩國戰略的交會點、契合點尋找更多雙方的利益連結點、合作成長點，深化貿易、新能源、旅遊等領域合作。

第三是抓住科技產業創新方興未艾的新機遇，積極向創新要動力，推動先進製造、數位經濟、人工智慧等前沿領域合作，攜手搶佔未來發展先機。歡迎更多阿聯酋企業來華投資。相信在兩國企業家共同努力下，中阿經貿合作將持續迸發活力，並更好促進兩國發展與繁榮。

報導稱，阿聯酋工商界代表高度讚賞中國發展活力與市場潛力，期待在共建「一帶一路」框架內進一步加大在華投入，加強在基礎建設、科技創新、能源等領域合作，實現互利共贏。

李強 阿聯酋

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