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廈門投洽會 總投資逾4800億

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

以「投資鏈接世界」為主題的第二十四屆中國國際投資貿易洽談會11日在廈門市閉幕，120個國家和地區近8萬名客商參展參會。據初步統計，688個項目在大會期間達成合作協議，計畫總投資額達4889.2億元人民幣。

中新社報導，「投洽會」是中國對外投資和引進外資的「晴雨表」和「風向標」。本屆投洽會首次舉辦全球發展合作展；首次設置中國對外投資合作專區，展示中國投資和中國建設的發展成就；設置「絲路海運」展示專區以及1萬平方米的金磚國家新工業革命展區，為擴大國際投資合作提供新機遇、注入新動能。

今年，在120個參展參會的國家和地區中，共建一帶一路國家約占八成。港澳台地區也積極參展參會，取得一系列豐碩成果。2024海峽兩岸青年企業家經貿交流活動、五省市對台營商環境推介會等活動的舉辦，共吸引230多名台灣嘉賓參會。

香港貿發局設置126平方米香港館，舉辦「閩港科創面對面」2024閩港新能源創新技術推介專場活動等。澳門特區政府招商局設置180平方米澳門館；中國-葡語國家論壇在全球合作展區設置108平展館，9個葡語國家駐華代表參會。

投洽會致力於打造投資中國的標誌性展會。本屆投洽會在項目資本對接館新增13000平方米的「投資中國」對接專區，共吸引33家國際金融機構，來自英國、德國、瑞士、法國、美國、新加坡等國家和地區的超過100個優質中小企業和項目，為各方搭建對接交流的多元化平台。 　　

中國商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激表示，中國將不斷優化營商環境，為推動高水平對外開放不斷開創新局面，加大拓展合作共贏的空間，讓世界共享中國市場和中國發展紅利。

施耐德電氣、松下、ABB等跨國公司負責人紛紛表示，看好中國市場發展，將持續加碼投資中國。

本屆投洽會期間發布了《2024世界投資報告（中文版）》、《中國外資統計公報2024》、《中國外商投資指引（2024版）》、《中資企業國別發展報告2024》等多項權威報告。

澳門 香港

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