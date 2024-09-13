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2024服貿會登場 42家台企參展

經濟日報／ 特派記者陳政錄／北京12日電

2024年服貿會昨（12）日在北京開幕（12日至16日舉辦），北京台協也繼續承辦組織「台灣形象展」，設置科技、金融、智慧製造、人工智慧、生物醫藥、現代服務、現代農業等板塊，共邀請42家台資企業參展。

新華社報導，今年服貿會有共有85個國家、國際組織設展辦會，13個國家、國際組織首次線下獨立設展。同時，450多家世界500強及產業龍頭企業線下參展，100多家企業機構將發表200多項融合創新成果。另，作為今年服貿會主賓國的法國，將就中法建交60周年設置國家館。

同時，本次服貿會在北京國家會議中心設綜合展，在首鋼園區設專題展。

綜合展包括成就展、國別展、省區市及港澳台展、主題專區等，專題展有電信、電腦和資訊服務，金融服務，文旅服務，教育服務，體育服務，供應鏈及商務服務，工程諮詢與建築服務，健康衛生服務，環境服務等專題。

涉台方面，據北京市台辦，今年服貿會上，北京台協也繼續承辦組織「台灣形象展」，以兩岸一家親為理念，主題是「服務融合發展，共享民族未來」，設置科技、金融、智慧製造、人工智慧、生物醫藥、現代服務、現代農業等板塊，共邀請42家台資企業參展。

展會期間，還將舉辦「第二屆台商台企投資北京宣介會」，建構兩岸企業相互合作的平台。

服貿會全稱「中國國際服務貿易交易會（CIFTIS）」，由大陸商務部、北京市政府共同主辦，為服務貿易領域的綜合性展會，自2012年創辦以來，與廣交會、進博會、消博會並稱為大陸國家級四大展會。

北京 服貿 板塊

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