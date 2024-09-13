美企商業信心 探歷史低點

上海美國商會調查顯示，地緣政治緊張局勢、經濟增長放緩，以及大陸國內競爭激烈，正削弱美企對華信心，企業對未來五年商業前景樂觀程度降至歷史低點。

上海美國商會昨（12）日發布「2024年中國商業報告」，訪問306家在陸美企，只有47%受訪美國企業對在華業務五年前景持樂觀態度，較去年下降5個百分點，是1999年該商會推出該報告以來，樂觀程度最弱的一次。至於去年有盈利的企業比率，亦跌至66%的新低。

上海美國商會上海董事長安高博（Allan Gabor）表示，受大陸國內需求、通貨緊縮等多個因素影響，造成盈利能力持續下降，「當然，我們不能忽視會員對地緣政治的看法和擔憂，這攸關在中國的投資和運營計劃，即我們如何在中國制定未來商業計劃。」

路透指出，66%受訪者認為中美雙邊關係是最大挑戰，70%受訪者認為這是對中國經濟增長最大挑戰。此外，報告認為大陸監管環境透明的企業，與去年相比略升至35%，認為偏袒當地公司的受訪企業則上升到60%。

報告指，有40%企業正在調整或考慮調整原本面向中國的投資方向，主要是轉向東南亞或印度，比率與去年相同。