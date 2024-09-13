陸官方喊話 阻電動車技術外流

在大陸車廠積極於世界各地建廠以規避懲罰性關稅之際，外媒引述知情人士稱，大陸政府強烈建議汽車製造商確保先進的電動汽車技術留在國內，向外國工廠出口所謂的散裝套件（knock-down kit），關鍵零件則在大陸生產，然後送往目的地市場進行最終組裝。

彭博引述消息指出，大陸商務部7月與十幾家車廠舉行會議，除上述建議外，車廠還被告知不應在印度進行任何與汽車相關的投資。此外，想在土耳其投資的車廠，應先通知負責監管大陸電動車產業的工信部以及大陸駐土耳其當地大使館。

北京當局下達新命令之際，多數大陸主要汽車製造商都在尋求在地化生產，以避免各國對陸製電動車徵收關稅。大陸商務部的指示要求關鍵技術留在大陸，這可能會損害車企為全球化做出的努力。

此舉也可能對那些吸引中國製造商的國家造成打擊，這些地方希望中國車廠能帶來就業機會並帶動當地經濟成長。

當前，大陸汽車「出海」大趨勢已經確定。日前有消息稱，上汽集團正與西班牙工業部磋商，考慮在該國建立一座電動汽車工廠，以生產旗下MG汽車。除西班牙外，上汽集團還考慮在匈牙利或捷克建廠。

去年底，比亞迪宣布將在匈牙利賽格德市建設一個新能源汽車整車生產基地，這也是比亞迪在歐洲的第一家乘用車整車工廠，該工廠預計於2025年建成投產，生產電池與汽車整車。比亞迪還計畫在土耳其建廠，預計將僱用多達5,000名員工，年產能15萬輛。

今年4月，奇瑞汽車與西班牙汽車公司Ebro-EV Motors簽署協議，擬在當地成立一家新合資企業生產新型電動汽車。吉利汽車也傳出正在歐洲物色建廠地點。