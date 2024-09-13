李開復：陸AI模型落後美半年 但AI App可能高速起飛

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

Google前大中華區總裁李開復表示，中國大陸的AI模型或許比在美國開發的模型落後半年，但中國大陸AI應用程式（App）可能會起飛得更快。

CNBC報導，李開復11日在中國大陸舉行的AVCJ私募股權與創業投資論壇上表示，頂尖陸企的大型語言模型比美國同業落後六至九個月，較不先進的大陸模型可能落後美國約15個月。

但李開復也預測，「到明年初，在中國的App的數量增長將比在美國快得多」。他表示，訓練一個良好AI模型的成本已經大幅下滑，「中國勢不可免將打造世界上最佳的AI App…但尚不清楚它是由大公司或小公司所打造」。他指的是在大量資料訓練後，能夠處理和生成文字、圖片及影片的大型語言模型（LLM）。

李開復表示，可能需要五到八年的時間，才能讓生成式AI消費者App提升到一個新水準，也就是能夠執行多重任務的「超級App」。

阿里巴巴、騰訊等大型陸企已經推出自家的AI模型與企業產品。這些公司和投資人也資助數家AI新創公司。像是阿里巴巴關聯企業螞蟻集團支持的北京新創公司生數科技，11日宣布其影音模型推出新功能「主體參照」功能，能夠改善AI生成影片中物體或角色的一致性生成，而不會扭曲。

美國 語言

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