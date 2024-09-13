AI晶片獨角獸 壁仞啟動IPO

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導
圖為晶片示意圖。 路透
圖為晶片示意圖。 路透

大陸AI晶片企業接連推動股票上市（IPO），最新案例是大陸AI晶片獨角獸壁仞科技昨（12）日在上海證監局辦理輔導備案登記，正式開啟IPO之路。

除了壁仞科技要IPO外，另一家AI晶片業者燧原科技在8月26日也啟動上市輔導，輔導機構為中金公司。

壁仞科技小檔案
壁仞科技小檔案

寒武紀則是大陸國內AI晶片第一股，接下來，隨著壁仞科技和燧原科技推進IPO，大陸AI晶片領域將開啟新競賽。

壁仞科技創立於2019年，其產品主要聚焦在圖形處理器（GPU）、 駕駛安全預警系統（DSA）專用加速器。在發展路徑上，壁仞科技首先聚焦雲端通用智慧計算，逐步在AI人工智慧訓練、推理等多個領域。

壁仞科技從成立以來就備受關注，不僅建立豪華的技術團隊，還在短期內獲得人民幣50億元的資金，投資方包括啟明創投、IDG資本、華登中國、平安集團、高瓴創投、格力創投、松禾資本、雲暉資本、國盛資本、招商局資本等多家知名法人機構。

據瞭解，壁仞科技合作客戶已覆蓋電信業者、AI人工智慧等多個領域的行業龍頭。

實際上，在AI、GPU競技場上，角逐依然激烈，新興企業們仍面臨著挑戰，一方面是直接面對輝達等巨頭的激烈競爭，其技術和生態壁壘深厚。另一方面，大陸同類型的公司不少，商業化拓展、人才吸納、盈利能力等都考驗公司的競爭力

Gartner的預測報告顯示，2023年全球AI晶片銷售收入為536億美元，2024年將增長 33%至710億美元，預計2025年將達到920億美元，年增幅將放緩至29%。

在2024年710億美元的AI晶片收入中，有210億美元來自資料中心產品，占比29.6%。面對增長的市場，大陸晶片企業如何在變化的環境中抓住機遇、獲得更多市場，也備受期待。

IPO 競爭力 電信業

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