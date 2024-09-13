科技戰加劇！美阻韓HBM輸陸 專家分析：無法100%配合

中美晶片戰加劇，美國擬進一步擴大限制盟友對大陸的晶片貿易。韓媒報導指，美國正加緊向南韓施壓，要求其配合美方對陸出口管制，敦促韓國只向盟國提供高頻寬記憶體（HBM）等先進晶片。此前，北京曾多次就美國對大陸晶片出口管制表明立場，堅決反對美方脅迫其他國家針對大陸的出口限制。

據《南韓先驅報》報導，美國商務部工業與安全事務次長艾斯特維茲（Alan Estevez）於當地時間10日於「2024年韓美經濟安全會議」上呼籲，南韓兩大HBM晶片龍頭三星、SK海力士的產能保留給其國內和盟友，而非中國大陸等對手。他強調，警告人工智慧（AI）可用於軍事，敦促南韓阻止大陸獲得先進晶片以訓練AI模型。

美施壓韓阻對陸出口HBM晶片

對於美國可能對HBM晶片銷售實施新的出口限制，南韓產業通商資源部通商交涉本部長鄭仁教說，南韓預計將就相關事宜與美國進行談判。

他強調，出口管制對南韓企業、經濟影響很大。美方將與韓方合作，解決南韓企業的擔憂。

另外，南韓工業經濟與貿易研究所一名研究員指出，「與日本和荷蘭不同，南韓無法100%與美國出口管制措施保持一致，因為南韓高度依賴對陸出口」。

HBM晶片是開發生成式AI先進處理器的關鍵零組件，目前主要用於資料中心AI伺服器運算等高階用途。目前，全球僅三家HBM晶片製造商，分別是南韓三星、SK海力士及美國美光。

路透此前報導指出，上半年三星HBM晶片有30%銷售對象都是中國大陸，若限制向大陸銷售HBM，對三星影響較大。

因為美光自去年以來一直避免向大陸出售其HBM產品，而SK海力士則更專注於先進的HBM晶片生產，實際影響不大。

韓聯社曾指，自2022年10月美國就大陸加強半導體出口管制以來，美國一直向盟友施壓要求實施類似的出口管制。起初半導體技術水準較高的荷蘭和日本是美國的施壓對象，但從去年下半年開始，美方對韓施壓力度愈發增強，甚至點名南韓特定企業。

此外，由於預期美國即將限制南韓公司向大陸出口晶片，傳出華為、百度及一些新創公司等陸企正大舉囤積三星生產的HBM晶片。



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