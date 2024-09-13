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會沙國王儲 李強：擴大雙邊貿易

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
大陸國務總理李強11日上午與沙國工商界代表座談交流。（新華社）
大陸國務總理李強11日上午與沙國工商界代表座談交流。（新華社）

大陸國務總理李強當地時間十一日在沙烏地阿拉伯與沙國王儲兼首相穆罕默德會談，並共同主持召開中沙高級別聯合委員會第四次會議。李強表示，雙方要深化油氣、石化、基建等傳統領域合作，拓展新能源、訊息通信、數字經濟、綠色經濟等新興領域合作。穆罕默德表示，沙方期待進一步密切高層往來，加強發展戰略對接。雙方還簽署技職、氣象等多項雙邊合作文件。

新華社報導，李強指出，中沙同為發展中大國，有廣泛共同利益。雙方要進一步擴大雙邊貿易規模，鼓勵本國企業赴對方國家投資興業，共同維護全球產業鏈供應鏈穩定；中方支持沙方在國際區域事務中發揮更大作用，願同沙方加強多邊協調，促進亞洲國家團結合作。

李強十一日晚間起接續訪問阿拉伯聯合大公國，並在昨天會見阿國總統穆罕默德表示，中方願同阿國等海灣阿拉伯國家合作委員會（海合會）國家繼續攜手，盡早完成中海自貿協定談判。

李強 穆罕默德

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