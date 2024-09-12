大陸以舊換新政策催生車市補貼大戰 上汽MG最高補貼13.5萬元

自今年8月中旬汽車以舊換新補貼標準翻倍以來，車企也紛紛加碼補貼，上汽MG最新補貼政策顯示，MG4電動車置換補貼最高達人民幣3萬元（約新台幣13.5萬元）；MG7置換補貼最高達人民幣2.5萬元；MG5置換補貼最高達人民幣1.8萬元；MG6 XLINE獵鯊版置換補貼最高達人民幣1.9萬元。

一財網報導，大陸商務部日前將汽車以舊換新補貼標準由購買新能源乘用車補貼人民幣1萬元、購買燃油乘用車補7,000元，分別提高至人民幣2萬元和1.5萬元。

在新政策推出後，賓士、長城歐拉、一汽-大眾、一汽紅旗、北京汽車、比亞迪、奇瑞等多家車企紛紛響應，推出了各類「加強版」置換補貼，比如一汽紅旗推出樂享置換禮，在國家至高2萬元補貼基礎上，紅旗品牌再加至高5萬元的置換補貼。

在國家補貼的基礎上，上汽MG也進一步加碼，如MG4 EV國家補貼至高2萬元，上汽MG再加碼至高1萬元，合計人民幣3萬元。除上汽MG外，上汽乘用車旗下另兩大品牌也加入了這場補貼大戰。

上汽榮威飛凡預計將投入超過人民幣5.5億元補貼旗下多款明星車型，消費者購買榮威D7 DMH、榮威D7 EV、榮威D5X DMH、飛凡R7及飛凡F7新能源車型，均可在車輛成交價的基礎上，額外申領3,000元的購車消費券，本次消費券發放累計高達5,000萬。同時，榮威RX5及榮威RX5 Plus有專屬的限時專享折扣，折扣金額總額高達5億元。

以舊換新補貼政策對國內車市已經展現出較好的拉動效果。根據全國汽車以舊換新平臺最新資料顯示，近幾個月的報廢更新申報量環比大幅增長，截至8月31日上午10點，已經收到汽車報廢更新補貼申請超過80萬份。由此測算8月下半月單日新增報廢更新已超過1.33萬份。

乘聯會最新資料顯示，9月1~8日，乘用車市場零售銷量為38.8萬輛，年增長10%，今年以來累計零售銷量為1385.3萬輛，年增長2%。

今年8月，公開資料顯示，上汽MG和上汽榮威銷量也出現明顯回暖，其中上汽MG零售銷量為6,354輛，月增長22%；上汽榮威零售銷量為1萬輛，月增長13%。

在MG品牌方面，根據規劃，今年下半年，將推出電動車ES5，計畫11月全球同步發表。不僅如此，MG也將加大在混動產品的持續布局，搭載聚合物固態電池的產品也將在MG上首發，預計明年第2季推出。