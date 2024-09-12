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不再是投資首選…華爾街日報：西方企業漸撤出陸 列為首選比率降至25年最低

中央社／ 北京12日綜合外電報導
由於成長放緩和獲利縮水，許多跨國企業已調降中國在其投資目的地清單上的順位，並就當地業務進行整併。中國大陸與示意圖。路透
由於成長放緩和獲利縮水，許多跨國企業已調降中國在其投資目的地清單上的順位，並就當地業務進行整併。中國大陸與示意圖。路透

由於成長放緩和獲利縮水，許多跨國企業已調降中國在其投資目的地清單上的順位，並就當地業務進行整併。調查顯示，跨國企業總部將中國列為投資首選的比率降至25年以來最低。

華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，中國歐盟商會（European Union Chamber of Commerce in China）和上海美國商會（American Chamber of Commerce in Shanghai）本週公布的報告不約而同聚焦在這股悲觀的中國投資趨勢上。

上海美國商會會長鄭藝（Eric Zheng）表示：「在中國經商的風險過去幾年已然增加，與此同時，這個市場正在走緩。」該商會最新公布的調查顯示，受訪者回答總公司將中國列為投資首選的比率已降至25年前開始這項年度調查以來的最低。

中國已注意到這個變化。上海市政府8月表示，目前最急迫的經濟挑戰就是「蘋果鏈」持續空洞化，即智慧手機iPhone製造商蘋果公司（Apple）將部分電子產品生產從中國遷至印度和越南等國。

這是因為中國經濟持續低迷、當地競爭加劇、地緣政治緊張，以及亞洲其他生產基地崛起等因素所致。一些商會指出，中國市場的利潤率相較於其他市場已不再具有優勢。

美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）持有一家中國主要電商平台的股份長達8年後，上月以36億美元出脫；國際商業機器公司（IBM）也於同月關閉在中國的研發機構，影響逾1000個工作機會。

在中國經商的外國車廠正在縮減事業規模，因為中國企業已占據近3/5的本地客車市場。截至今夏，在中國售出的大部分新車都是電動車或插電式混合動力車（PHEV），而非外國車廠長期以來占優勢的傳統燃油車。

去年，以人民幣計算的外國對中國投資額較前一年縮減8%。根據聯合國數據，人口遠低於中國的印尼正在吸引更多所謂的「綠地投資」（Green field Investment），意即在當地從頭建立新業務或設施。

可以確定的是，大部分外國企業還不打算放棄中國市場。多數企業正設法維持既有業務，有些公司認為緊跟中國技術有助他們維持競爭優勢。沃爾瑪正在中國擴大旗下山姆會員商店（Sam's Club）的門市數量。

根據中國歐盟商會5月進行的調查，認為中國是首選投資目的地的受訪者比率為15%，相形之下，這個比率多年來一直維持在20%左右。

根據另一項調查，上海美國商會訪調306名受訪者中，約20%表示今年將會減少投資中國，一方面是擔心中國經濟成長前景，二來是已將投資轉向印度和越南等地。

上海美國商會理事會主席安高博（Allan Gabor）認為，如果內需回升，中國有望再次成為跨國企業的首要投資重點，「這得看經濟表現，需求面是更重要的因素。企業來中國是為了中國市場」。

上海 美國 華爾街日報 電商

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