不再是投資首選…華爾街日報：西方企業漸撤出陸 列為首選比率降至25年最低

由於成長放緩和獲利縮水,許多跨國企業已調降中國在其投資目的地清單上的順位,並就當地業務進行整併。調查顯示,跨國企業總部將中國列為投資首選的比率降至25年以來最低。

「華爾街日報」(The Wall Street Journal)報導,中國歐盟商會(European Union Chamber of Commerce in China)和上海美國商會(American Chamber of Commerce in Shanghai)本週公布的報告不約而同聚焦在這股悲觀的中國投資趨勢上。

上海美國商會會長鄭藝(Eric Zheng)表示:「在中國經商的風險過去幾年已然增加,與此同時,這個市場正在走緩。」該商會最新公布的調查顯示,受訪者回答總公司將中國列為投資首選的比率已降至25年前開始這項年度調查以來的最低。

中國已注意到這個變化。上海市政府8月表示,目前最急迫的經濟挑戰就是「蘋果鏈」持續空洞化,即智慧手機iPhone製造商蘋果公司(Apple)將部分電子產品生產從中國遷至印度和越南等國。

這是因為中國經濟持續低迷、當地競爭加劇、地緣政治緊張,以及亞洲其他生產基地崛起等因素所致。一些商會指出,中國市場的利潤率相較於其他市場已不再具有優勢。

美國零售巨頭沃爾瑪(Walmart)持有一家中國主要電商平台的股份長達8年後,上月以36億美元出脫;國際商業機器公司(IBM)也於同月關閉在中國的研發機構,影響逾1000個工作機會。

在中國經商的外國車廠正在縮減事業規模,因為中國企業已占據近3/5的本地客車市場。截至今夏,在中國售出的大部分新車都是電動車或插電式混合動力車(PHEV),而非外國車廠長期以來占優勢的傳統燃油車。

去年,以人民幣計算的外國對中國投資額較前一年縮減8%。根據聯合國數據,人口遠低於中國的印尼正在吸引更多所謂的「綠地投資」(Green field Investment),意即在當地從頭建立新業務或設施。

可以確定的是,大部分外國企業還不打算放棄中國市場。多數企業正設法維持既有業務,有些公司認為緊跟中國技術有助他們維持競爭優勢。沃爾瑪正在中國擴大旗下山姆會員商店(Sam's Club)的門市數量。

根據中國歐盟商會5月進行的調查,認為中國是首選投資目的地的受訪者比率為15%,相形之下,這個比率多年來一直維持在20%左右。

根據另一項調查,上海美國商會訪調306名受訪者中,約20%表示今年將會減少投資中國,一方面是擔心中國經濟成長前景,二來是已將投資轉向印度和越南等地。

上海美國商會理事會主席安高博(Allan Gabor)認為,如果內需回升,中國有望再次成為跨國企業的首要投資重點,「這得看經濟表現,需求面是更重要的因素。企業來中國是為了中國市場」。