瑞銀：料MSCI中國指數全年每股盈利增長7%

瑞銀中國股票策略研究主管王宗豪12日發表最新觀點指出，預料MSCI中國指數全年每股獲利成長7%。同時，他表示，今年下半年盈利增長會在上半年的基礎上大幅提速，而鑑於地緣政治的不確定性，繼續建議以高股息策略為核心持倉。

王宗豪指出，從2024年半年報業績來看，MSCI中國指數成分股淨利年增4%，營收成長持平，盈利成長超過營收成長。而在第二季，資本支出控制是一大亮點，MSCI中國非金融企業上半年資本支出較去年同期下降4%，創下2017年以來最低增速，其中工業和再生能源產業降幅最大。

王宗豪進一步指，由於更好的成本控制和收入結構改善（例如海外收入佔比提升），下游產業（不包括房地產）收入和利潤成長表現出眾。從行業來看，網路、汽車和消費產業的業績表現/指引較好，而其他產業的績效則表現喜憂參半。與過去兩季類似，資本回報改善似乎是關鍵特徵，更多公司在第二季加大回購力道。

針對產業趨勢，王宗豪說，儘管宏觀環境具有挑戰性，網路和非金融公司以及部分消費企業營收成長依然超出淨利潤增長速度，公司普遍維持先前的指引，或者以需求疲軟為由下調指引。其中，網路產業透過有效的成本控制和業務結構調整（即優先發展高利潤業務）實現了41%的利潤成長。包括網路、能源、防禦性產業和消費在內等多行業公司仍致力於創造和更加重視股東回報（借助回購和股息）。

此外，王宗豪認為，瑞銀仍預測MSCI中國指數基本維持不變，全年每股獲利成長7%的預測，這代表著盈利增長會在上半年0%的基礎上大幅提速。他解釋，主要原因包括財政支出略有加快、低基數效應，以及部分受益於「以舊換新」設備更新政策。

另，瑞銀建議，在地緣政治不確定性背景下，投資人繼續以高股息策略為核心持倉，並關注網路、房地產相關產業、教育和半導體設備產業的機會。