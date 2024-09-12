香山論壇「美中關係」訪談夯 陸學者批美將台灣當籌碼

北京香山論壇12日到14日舉行，首次安排多個主題的「高端訪談」，據環球網，在「中美關係」的環節中擠滿嘉賓與媒體，會上，大陸國關學者吳心伯指控美國，與大陸在台灣議題上的目標離得越來越遠，並將台灣作為一個重要籌碼，來制衡與遏制大陸；美方學者華自強（Rick Waters）則說，改變的是台灣的政治生態，讓北京與台北雙方的分歧越來越大。

第十一屆北京香山論壇以「共築和平、共享未來」為主題，首日安排多個主題的高端訪談，包括亞太安全、全球南方、中美關係等。其中，上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯，與前美國國務院亞太副助卿華自強，出席「高端訪談·區域安全：中美關係」環節。

據環球網，在「中美關係」訪談環節，現場擠滿媒體與記者，顯然在今年美方派員層級提升下，中美交鋒備受關注。就中美「正確認知」，吳心伯認為，美國實際上是在圍堵和打壓大陸，發起貿易戰、科技戰，於周邊進行軍事行動，使得美國的政治菁英對美中關係的定義可以說甚至是「敵對的」。

華自強則回應，除了看認知，也要看具體政策。他舉例，針對台灣問題，美中分歧由來已久，現有框架不能滿足雙方需求，然而亞太是有和平與穩定的，但若看具體政策，「實際上又超出基本認知。」

但吳心伯反控，美國總統拜登對大陸國家主席習近平說，不支持台灣獨立，但事實並非如此，美國是說一套，做一套。他並強調，雙方最基本的共識理解，應該是「中美三公報」，但在最近幾年，美方已經與大陸在台灣議題上的目標離得越來越遠，且美國將台灣作為一個重要的籌碼，來制衡與遏制大陸。

華自強說，美國對台灣政策以歷史文件為基礎，包括中美建交公報、台灣關係法，整體框架沒有改變，「改變的是台灣的政治生態，讓北京與台北雙方的分歧越來越大。」他認為，這種日益嚴重的分歧不利於穩定，並指美國不支持台灣獨立，也不會將台灣當作籌碼。

吳心伯最後強調，中美保持溝通有助於緩和穩定彼此的關係，但要先做三件事，一是首先要關上台獨的大門，如果台灣嘗試獨立，對雙方都是災難性的；第二，北京、華盛頓與台北要共同努力創造一個有利環境，推動和平解決台海問題；第三，台灣問題應該由海峽兩岸來解決，即大陸和台灣透過談判和協商解決，不應該和美國進行。

另，就美國總統大選，若由川普勝出可能的影響，北京大學國際關係學院教授賈慶國說，他當選對中美關係會有重大衝擊，因為他是非常強硬的，包括徵收更高關稅，且在台灣問題上，過去執政後期，川普也曾出於美國國內政治的考慮而作文章，例如考慮派時任國務卿龐培歐訪問台灣。