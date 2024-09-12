申請電動摩托車專利獲官方授權 比亞迪又否認要造機車

中國汽車龍頭比亞迪去年12月申請一項「電動摩托車」外觀設計專利，10日獲得官方授權，再度引發關注。不過比亞迪公關總經理今天說，比亞迪現在及未來都沒有做摩托車的計畫。

綜合IT之家、百度有駕網等陸媒，中國國家知識產權局官方網站顯示，比亞迪一項「電動摩托車」外觀設計專利獲得授權，並展示了多張電動摩托車的外觀設計圖片。該專利由比亞迪股份有限公司於2023年12月6日申請，9月10日獲得授權。

從圖中可以看到，這款「電動摩托車」採用了類似彎梁車設計，外觀是相當流線的大型速克達機車，電機和電池組採用中置設計，具有倒立式前叉、後配備氣瓶的雙槍避震器。

消息傳出後，中國社群再度議論比亞迪會否進軍機車市場。

對此，比亞迪集團品牌及公關處總經理李雲飛下午在微博發文附上該電動摩托車的設計圖稱，附圖的設計造型是去年底比亞迪旗下公司「比亞迪電子」為其代工客戶設計的，「我們再次重申：比亞迪現在及未來，都將聚焦主營業務，沒有做摩托車的計畫」。

比亞迪上半年新能源汽車累計銷量達161.3萬輛，比去年同期大幅增長28%，蟬聯中國國內汽車銷量冠軍，穩居全球新能源汽車銷量第一。

儘管傳聞不斷，比亞迪迄今未進軍日益衰退的機車市場。

數據顯示，2023年，中國電動摩托車生產526.5萬輛，年減30.82%；銷售481.05萬輛，下降36.97%。

今年上半年，中國摩托車銷售951.65萬輛，下降2.89%，其中電動摩托車銷售163.28萬輛，大減38.39%。