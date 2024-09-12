磋商大陸電動車反補貼案 陸商務部長將訪歐

中國商務部長王文濤近日將訪問歐洲，預計19日與歐盟執委會負責貿易政策的副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）會談，針對歐盟對中國電動汽車反補貼案進行磋商。

陸媒澎湃新聞今天報導，中國商務部發言人何詠前下午在例行記者會回應媒體時做了上述表示，並強調將及時公布訪問情況及磋商進展。

中國商務部日前曾表示，歐盟對中國電動汽車反補貼案「情況複雜、影響面廣」，中歐雙方磋商達成一致「具有一定挑戰」，但中方仍願與歐方繼續密切合作，爭取早日達成符合雙方共同利益及世貿規則的解決方案。

中國商務部官網10日下午發布「答記者問」新聞稿指出，歐盟宣布對中國電動汽車發起反補貼調查以來，中國政府和業界一直致力於透過對話磋商妥善解決，而歐盟執委會8月20日發布了終裁前披露，儘管中方對終裁披露無法認同、不能接受，但仍「秉持最大誠意」，希望努力透過對話磋商解決摩擦，尋求「彼此都能接受的方案」。