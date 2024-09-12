8月底正式開放！陸客到馬祖旅遊人數曝光 陸委會：跟疫情前相比很少

大陸福建省公安廳8月底宣布開放民眾申請赴馬祖旅遊簽注，正式開放陸客到馬祖，不過陸委會表示，截至9月11日為止，包含團客與自由行僅有17人入境馬祖，與疫情前比較人數「還是很少」。至於大陸將推動福建民眾通過海上客運直航來台灣本島旅遊，陸委會則強調「並不太明白海上的航線有什麼特殊的重要性或是意義」。

陸委會副主委梁文傑12日下午在記者會上，就陸客赴馬祖情況表示，截至9月11日，陸客赴馬團體旅遊的部分申請了三個團、32個人，實際入境7人；申請到馬祖的個人旅遊共有27個人，實際入境的有10個人。他指出，如果跟疫情以前比較，2019年陸客到馬祖旅行是6,568人，「目前陸客到申請到馬祖旅行的人數還是很少」。

梁文傑也表示，政府對陸客申請小三通旅行到金門、馬祖，目前並沒有每日上限的數額限制，「因為到目前為止還是非常少，所以設置上限並沒有意義」。他更更多於我方會否向陸方釋出善意表示，「其實我們的開放作為比他們大得多」，他強調，我方今年至8月份到大陸去的光是團客就有13.8萬人，而大陸到台灣的團客是0，「所以他們光是開放福建遊客到金馬，跟我們去的人數完全無法相比」。

據了解，疫後陸客首團7人於8月9日經小三通赴馬祖旅遊，當時陸委會表示是以「專案審查許可」，而大陸福建省公安機關出入境管理局自8月22日起，恢復受理赴馬祖旅遊簽證申請。

至於是什麼因素導致陸客到馬祖人數不多，梁文傑說，目前看不太出來，因為畢竟申請的人數實在是不多，還看不到什麼有什麼具體的原因。

本報記者詢問，大陸國台辦發言人陳斌華11日表示，將「推進福建居民通過海上客運直航赴島內（台灣本島）團隊旅遊」，相關說法與大陸文旅部原先表態將在「平潭到台灣的海上客運直航恢復後，恢復福建居民赴台團客遊」有明顯的差別，陸委會如何解讀陸方的政策變化？是否會認為這是某種讓步？而目前是否有收到福建到台灣本島旅遊相關申請案？我方原先表示「兩件事情是單獨考量」，如今會不會變成一起考量？

就此梁文傑回應指，「國台辦昨天的說法跟文旅部4月的說法到底有什麼差別，我覺得是要他們自己去解釋」，他還表示「我們不太喜歡做這種咬文嚼字的工作」。

他也強調，我方政府認為目前兩岸旅運管道非常暢通，從兩岸的空運客運以及小三通的船舶航運，都有很大的餘裕可以運用，「我們並不太明白到底所謂的平潭到台灣的直航航線、海上的航線有什麼特殊的重要性或是意義？」他強調，現在的兩岸的航班，還有小三通的航班等等，「不管是船運還是空運都還有很大的空間」。

就目前是否已收到大陸福建民眾到台灣本島旅遊申請案，梁文傑表示目前並沒有收到，但他表示有專案的部分，「比如說學者或者是一些商務考察」。