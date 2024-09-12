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升高貿易壁壘！彭博：北京要求車廠將關鍵電動車技術留在國內

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
傳出北京當局要求車廠將關鍵電動車技術留在國內。路透
傳出北京當局要求車廠將關鍵電動車技術留在國內。路透

在中國大陸車廠於世界各地建廠以規避懲罰性關稅之際，知情人士表示，北京當局正強烈要求汽車製造商把先進的電動車技術留在國內。

彭博資訊引述消息人士報導，北京當局鼓勵本土車廠對旗下的外國工廠出口所謂的散裝件（knock-down kit），這意味著關鍵零件將留在大陸境內生產，再送往目的地進行最終組裝。

知情人士說，中國大陸商務部7月與十幾家汽車製造商召開會議，要求他們不應在印度進行任何汽車相關投資；這是另一項保護大陸電動車產業技術並降低監管風險的舉措。此外，想要在土耳其投資的車廠，應事先知會工業和信息化部與中國駐土耳其使館。

根據商務部的指引，關鍵的汽車生產環節應留在中國大陸，這可能不利自家車廠的全球化努力；這些車企正尋找新客戶，以抵消激烈競爭與國內銷售低迷的影響。

這也可能打擊向大陸車廠招手的歐洲國家，這些國家希望大陸車廠能帶來就業機會並提振當地經濟。例如，比亞迪計劃在土耳其建廠，預估年產能為15萬輛，僱用多達5,000名員工。

在上述會議中，商務部指出，邀請大陸汽車製造商設廠的國家，通常是那些對陸製汽車設立或考慮設立貿易壁壘的國家。知情人士指出，官員告訴與會人士，製造商不應盲目追隨趨勢或相信外國政府的投資邀約。

幾家大陸公司已經開始在歐盟設廠以規避關稅。但歐盟貿易執委杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）警告，唯有企業滿足原產地規則的要求，這類舉措才會奏效。

杜姆布羅夫斯基斯上月對英國「金融時報」表示，有多少附加價值將在歐盟創造，有多少專有技術留在歐盟？它是一個組裝廠還是汽車製造廠？當中的差別相當大。

土耳其官員7月表示，比亞迪已同意將在該國西部投資10億美元建設一座新廠。由於土耳其與歐盟簽訂了關稅同盟協議，新工廠可能使比亞迪更易進入歐盟市場。土耳其6月對從中國大陸進口的汽車徵收40%關稅。

北京 大陸商務部 歐盟 電動車

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