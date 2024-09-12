盼歐盟考慮對陸電動車加徵關稅 西班牙政府改變立場…中方表示讚賞

西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）應大陸國務院總理李強邀請，9月8日至11日對中國進行正式訪問，桑切斯11日呼籲，希望歐盟重新考慮對中國產電動汽車徵收關稅的計劃，大陸外交部發言人毛寧12日對此回應，桑切斯所談體現理性客觀的思考，中方表示讚賞，並稱電動汽車產業的發展符合中歐的共同利益。

據財聯社報導，桑切斯在11日訪陸結束前的記者會上表示，敦促歐盟執委會能與中國找到避免貿易戰的合作方式。這也是西班牙政府首次改變對陸電動車關稅的立場，此前該國一直表示將支持歐盟執委會的關稅行動，並在7月一次非約束性磋商中投票支持該關稅。

毛寧表示，電動汽車產業的發展符合中歐共同利益，雙方攜手合作共迎挑戰，將惠及雙方的企業和消費者，助力中歐乃至全球的綠色轉型。中方始終秉持最大誠意，積極尋求符合世貿規則、雙方都能接受的解決方案，希望歐盟方面更多傾聽理性客觀的意見，充分認識中歐在電動汽車領域的互補優勢和合作潛力，展現靈活與誠意，同中方相向而行，通過對話協商妥處經貿摩擦，推動中歐經貿關係健康穩定發展。

桑切斯並在記者會中指出，西班牙與中國之間共識多過分歧。但他也認為雙邊貿易需要重新平衡，以解決持續已久的貿易逆差問題，這也是很多歐洲國家關心的議題。其也談到歐盟豬肉、奶製品等商品可能面臨中國反傾銷調查的問題，但他強調汽車關稅與反傾銷是兩個問題，不能聯繫在一起。

據彭博報導，知情人士透露，歐盟準備小幅下調對自大陸進口電動車擬議的加徵關稅，從大陸進口的特斯拉電汽車，加徵稅率將從擬議的9%，調整為略低於8%。歐盟成員國將在擬議的最終關稅於11月生效之前進行投票。大陸出口商目前面臨10%的關稅，新關稅是在這個基礎上增加徵收。

根據美國之音報導，歐盟執委會8月宣布對從中國進口的電動車徵收為期五年、最高可達36%的關稅。北京隨後宣布對歐盟乳製品展開反補貼調查。中國先前已針對歐盟進口豬肉、白蘭地、化工產品等啟動調查。西班牙是受到上述多項調查中影響最大的國家之一，尤其在豬肉和乳製品方面。