陸經濟學家：整體經濟下行壓力猶存 國內有效需求不足

大陸國家統計局將於14日發布8月份經濟數據。機構分析，8月以來政策效應進一步釋放，工業需求逐步復甦，但整體經濟下行壓力猶存，國內有效需求不足依舊，居民消費潛力有待進一步釋放。廣開首席產業研究院院長連平並表示，今年投資、消費、物價、就業、收入、信貸、理財和股市的疲軟現象，除市場信心不足和預期不穩外，背後主因還是房地產。

第一財經首席調研結果顯示，8月工業增加值與去年同期相比增速預測均值為4.77%，低於上月5.1%的公布數據。受高溫多雨、部分行業生產淡季等因素影響，8月製造業PMI繼續回落至49.1%，月減0.3個百分點。中信證券宏觀團隊報告稱，8月製造業PMI低於過去五年季節性水平均值1.8個百分點，表明受製造業處於傳統生產淡季、國內有效需求不足以及局部地區高溫多雨等因素影響。

參與第一財經首席調研的經濟學家對8月社會消費品零售總額與去年同期相比的增速預測均值為2.61%，略低於上月2.7%的公布值。民生銀行首席經濟學家溫彬表示，8月暑期出遊加上奧運帶動文體商旅消費，包括居民出遊和消費相關的鐵路、航空、文化體育娛樂等，以及住宿業、餐飲業和景區服務相關行業。

8月，大陸汽車產銷分別完成249.2萬輛和245.3萬輛，分別月增9%和8.5%，分別年減3.2%和5%。中信證券表示，隨著以舊換新政策加力，汽車銷售邊際回暖，或將對社零增速形成一定支撐。7月以來，以舊換新政策整體補貼幅度提升，或對後續消費形成有效提振，但效果仍需緩慢釋放。

參與第一財經首席調研的經濟學家們對8月固定資產投資增速的預測均值為3.58%，稍低於上月3.6%的公布數據。廣開首席產業研究院院長連平表示，三季度投資將保持平穩增長，尤其製造業投資將高速增長，對沖房地產投資高速下行。三季度出口增長、科創政策、設備更新和以舊換新、金融支持等因素，將促進製造業繼續保持增長。

連平認為，今年投資、消費、物價、就業、收入、信貸、理財和股市的疲軟現象，除市場信心不足和預期不穩外，背後主因是房地產。房地產是內需不足的主導因素，房地產行業風險是短中期內經濟運行的主要風險。本輪調整可能是對數十年來房地產市場持續過熱的大級別調整。

長江證券首席經濟學家伍戈表示，財政有望加快落實既定政策。但經濟趨緩的慣性三季度仍在延續，加上土地出讓收入大幅負增長，短期難改，即使開啟債務增量工具，其規模和作用時滯能多大程度填補當前需求缺口仍具挑戰性，急需貨幣等政策組合來配合。

畢馬威中國諮詢首席戰略官蔡偉認為，下階段政策加碼發力擴內需，政策重心或落在財政、消費、製造業、地產等領域。首先，8月專項債發行明顯提速，預計9月仍會保持加速發行節奏。其次，對消費和製造業投資的提振效果將逐步顯現；穩地產政策也可能進一步加碼。考慮到地方財政和債務壓力，政策擴內需方向或轉向中央加槓桿，不排除可能在年內增發國債。