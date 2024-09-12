號稱「陸最賺錢地鐵公司」！深圳地鐵10年來首虧損 房地產走下坡拖累

號稱「中國最賺錢地鐵公司」的深圳地鐵集團10年來首次出現虧損。分析指出，這標誌著中國地鐵系統依賴房地產支持軌道建設和經營的黃金時代已經結束。

南方都市報報導，深圳地鐵集團有限公司日前公布2024年半年報。

上半年，深鐵集團營業收入人民幣92.99億元（約新台幣418億元），年增50.95%。營業收入儘管較2023年同期大幅提升，但仍明顯低於2022年同期的119.75億元。

此外，深鐵集團歸母淨利潤出現10年來首次虧損，虧損達37.93億元。截至6月末，深鐵集團資產總計7424.63億元，負債合計4199.97億元，資產負債率為56.57%，較2023年末略有提升。

2019年和2020年，深鐵集團的年度歸母淨利潤曾高達118.12億元和112.72億元，此後3年迅速下降，分別為29.97億元、10.43億元以及5.51億元。今年上半年，深鐵集團歸母淨利潤顯示虧損37.93億元，正式步入虧損區間。

報導指出，長期以來，由於地鐵票款收入的公共產品屬性，票務收入無法覆蓋運營成本，除了政府補貼，「站城一體化開發」成為深鐵集團收入和利潤的重要來源。

中誠信國際對深鐵公司最新的信用評等報告指出，深鐵集團站城一體化開發近年來盈利水平有所下滑，物業開發易受房地產市場行情變化及國家調控政策影響，需關注相關業務開展帶來的風險。

評等報告還表示，深鐵集團作為中國房地產巨頭萬科的第一大股東，持有股權占其總資產約14%，歷年投資收益是公司利潤的重要來源。但近年來，萬科股份經營業績下滑明顯，債務壓力增加，股價震盪下行影響下，公司所持股權對應市值已遠低於其帳面價值。

新加坡聯合早報報導，過去，深圳地鐵借鑑香港鐵路的成功經驗，通過「站城一體化」開發，即開發地鐵沿線的房地產和商業項目，獲得豐厚利潤，支持了軌道建設和地鐵運營成本，還使深圳地鐵被譽為「中國最賺錢的地鐵公司」。

報導引述廣州中山大學港澳珠三角研究中心教授鄭天祥說，深圳地鐵從盈利轉為虧損，標誌著中國地鐵系統依賴房地產支持軌道建設和運營的黃金時代已經結束。

鄭天祥指出，隨著越來越多的地鐵公司陷入虧損，地方財政不得不增加撥款以提供支持，這對於已經面臨財政壓力的地方政府來說，無疑是額外負擔。