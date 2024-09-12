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在陸美企對前景持樂觀態度僅47%創歷史新低
上海美國商會（American Chamber of Commerce in Shanghai）12日發布《2024年中國商業報告》，訪問306家在陸美企，報告顯示，47%受訪在陸美企對未來五年中國的商業前景持樂觀或較樂觀態度。陸媒和外媒分別從不同角度解讀此次報告。
其中，第一財經特別指出，48%受訪美國企業認為，美國政府應降低對中國商品加徵的關稅。
路透則指出，未來五年中國商業前景持樂觀或較樂觀態度47%，與去年相比減少5個百分點，這是1999年上海美國商會推出中國商業報告以來，最弱的樂觀程度。此外，在2023年盈利的受訪企業為66%，也創下歷史新低。
上海美國商會上海董事長安高博（Allan Gabor）表示，受大陸國內需求、通貨緊縮等多個因素影響，造成盈利能力持續下降，「當然，我們不能忽視會員對地緣政治的看法和擔憂，這攸關在中國的投資和運營計劃，即我們如何在中國制定未來商業計劃。」
路透報導也指出，66%受訪者認為雙邊關係是最大挑戰，70%受訪者認為這是對中國經濟增長最大挑戰。此外，報告認為中國監管環境透明的企業，與去年相比略升至35%，認為偏袒當地公司的受訪企業則上升到60%。
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