快訊

柯文哲政治獻金案 檢今再次傳喚被告會計師端木正

圖書館被成人片取景？台大「比對畫面」喊告：非事實、踩到紅線

柯文哲訴訟打「辦A案問B案」蔚為風潮？黃子佼也用了這一招

聽新聞
0:00 / 0:00

在陸美企對前景持樂觀態度僅47%創歷史新低

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導

上海美國商會（American Chamber of Commerce in Shanghai）12日發布《2024年中國商業報告》，訪問306家在陸美企，報告顯示，47%受訪在陸美企對未來五年中國的商業前景持樂觀或較樂觀態度。陸媒和外媒分別從不同角度解讀此次報告。

其中，第一財經特別指出，48%受訪美國企業認為，美國政府應降低對中國商品加徵的關稅。

路透則指出，未來五年中國商業前景持樂觀或較樂觀態度47%，與去年相比減少5個百分點，這是1999年上海美國商會推出中國商業報告以來，最弱的樂觀程度。此外，在2023年盈利的受訪企業為66%，也創下歷史新低。

上海美國商會上海董事長安高博（Allan Gabor）表示，受大陸國內需求、通貨緊縮等多個因素影響，造成盈利能力持續下降，「當然，我們不能忽視會員對地緣政治的看法和擔憂，這攸關在中國的投資和運營計劃，即我們如何在中國制定未來商業計劃。」

路透報導也指出，66%受訪者認為雙邊關係是最大挑戰，70%受訪者認為這是對中國經濟增長最大挑戰。此外，報告認為中國監管環境透明的企業，與去年相比略升至35%，認為偏袒當地公司的受訪企業則上升到60%。

上海 美國

延伸閱讀

浙江桐鄉杭白菊 飄香海外

不等雙城論壇了 上海台辦主任換人

賀川首次交鋒結束！賀錦麗強勢猛攻 川普被激怒淪防守下風

獨／等不到雙城論壇...上海台辦新主任金梅今到任 過去經歷曝光

相關新聞

在陸美企對前景持樂觀態度僅47%創歷史新低

上海美國商會（American Chamber of Commerce in Shanghai）12日發布《2024年中...

比亞迪全球研發中心 擬投資人民幣200億元

深圳市規劃和自然資源局近日公布比亞迪位於龍崗區寶龍街道的全球研發中心項目規劃許可及總平面圖，項目總用地約65萬平方公尺，...

阿里巴巴納入港股通 馬雲發信：阿里要生存102年

據報導，中國大型電商阿里巴巴10日納入「港股通」後，其創辦人馬雲當天在內部發信，提到「阿里立志要生存102年」

境外公司員工涉非法蒐集大陸稀土資料 遭判11年

大陸國家安全機關近期公開一起境外公司非法蒐集竊取大陸稀土領域國家秘密案，2023年11月，江西省南昌市中級人民法院分別以...

北京香山論壇 陸學者：中美兩軍對話可預防不必要軍事衝突

第十一屆北京香山論壇9月12日至14日在北京舉行，大陸軍事科學院研究員李抒音接受《中國軍網》訪問稱，世界面臨的各種風險挑...

加擬對陸電池礦產加稅 商務部：危險不負責任 不要一錯再錯

加拿大財政部10宣布，正考慮對大陸關鍵礦產、電池和零件、太陽能產品及半導體徵收附加稅，並展開為期30天的公眾諮詢。大陸商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。