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比亞迪全球研發中心 擬投資人民幣200億元

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
比亞迪全球研發中心項目預計投資人民幣200億美元。美聯社
比亞迪全球研發中心項目預計投資人民幣200億美元。美聯社

深圳市規劃和自然資源局近日公布比亞迪位於龍崗區寶龍街道的全球研發中心項目規劃許可及總平面圖，項目總用地約65萬平方公尺，預計總投資人民幣200億元，將建設超330萬平方公尺的建築面積。

據上證報報導，比亞迪全球研發中心集行政辦公、研發、生活等功能於一體，該項目將佈局超過50個前沿技術實驗室，包括全球造型中心、微納光學實驗室、高分子材料實驗室等；建設11大研究院，包括汽車工程研究院、產品規劃及汽車新技術研究院、基礎科學研究院等。

2024年上半年，比亞迪實現銷量161萬輛，在大陸汽車市場及全球新能源汽車市場均為銷量冠軍。截至目前，比亞迪新能源車遍布94個國家和地區。而據中國企業聯合會、中國企業家協會11日發布的「2024中國企業500強榜單」，比亞迪的排名從前一年的第65位提升至39位。

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