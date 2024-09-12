快訊

台南麻豆監理站女代辦員換車牌遭輾斃 身分竟是料理網紅…兒哀痛發文證實

韓職／不滿李珠珢可能來台發展 韓球迷：台灣是小偷

金融時報：狙殺賓拉登的「海豹六隊」秘訓年餘 為解放軍侵台做準備

聽新聞
0:00 / 0:00

境外公司員工涉非法蒐集大陸稀土資料 遭判11年

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導

大陸國家安全機關近期公開一起境外公司非法蒐集竊取大陸稀土領域國家秘密案，2023年11月，江西省南昌市中級人民法院分別以為境外收買、非法提供國家秘密罪判處葉某某有期徒刑11年，以為境外非法提供國家秘密罪、受賄罪判處成某有期徒刑11年6個月。

根據大陸國家安全部公布資料，葉某某在2017年代表境外某有色金屬公司拜訪大陸某家稀土公司，與時任業務科長成某結識。此後，隨著工作聯繫日益密切，葉某某以境外客戶合作所需為由，頻繁向成某提出獲取稀土行業相關數據的要求，成某為「維繫客戶關係」，在明知有洩密的風險，但還是心存僥倖，一次次按要求將數據提供給葉某某。

成某隨後主動提出通過第三方公司參與形式，與葉某某共同合作賺取稀土貿易差價，成某獨自獲得一半利潤，並持續向葉某某提供稀土行業內幕情況。截止案發前，成某通過收取現金、境外匯款等方式，共從境外某有色金屬公司獲利約51萬美元。

文章指出，本案中，境外某有色金屬公司通過各種管道精準獲悉大陸稀土收儲招標會召開的時間，並在會後第一時間指揮葉某某向成某索取具體數據，而成某作為稀土行業內部人員，掌握著稀土收儲最新情況，成為對方長期穩定供密源。

文章指出，稀土廣泛運用於尖端科技領域和軍工領域，是現代工業中不可或缺的重要元素。境外高度關注大陸稀土收儲情況，千方百計獲取大陸內部數據。若稀土數據外洩，將對大陸稀土產業優勢造成影響，使大陸在國際戰略博弈中受制於人。

客戶 稀土 風險

延伸閱讀

為中從事間諜活動 美中情局港裔前探員遭判10年

加擬對陸電池礦產加稅 商務部：危險不負責任 不要一錯再錯

陸8月新能源車出口同比增長22%

閩台促融 新設台企年增27.4%

相關新聞

加擬對陸電池礦產加稅 商務部：危險不負責任 不要一錯再錯

加拿大財政部10宣布，正考慮對大陸關鍵礦產、電池和零件、太陽能產品及半導體徵收附加稅，並展開為期30天的公眾諮詢。大陸商...

境外公司員工涉非法蒐集大陸稀土資料 遭判11年

大陸國家安全機關近期公開一起境外公司非法蒐集竊取大陸稀土領域國家秘密案，2023年11月，江西省南昌市中級人民法院分別以...

北京香山論壇 陸學者：中美兩軍對話可預防不必要軍事衝突

第十一屆北京香山論壇9月12日至14日在北京舉行，大陸軍事科學院研究員李抒音接受《中國軍網》訪問稱，世界面臨的各種風險挑...

A股掀回購增持熱潮

在政策支持和鼓勵下，大陸上市公司紛紛實施回購，大陸證監會10日公布今年1至8月上市公司回購情況，A股約1,900家上市公...

推舊換新 江西加碼40億元人民幣

江西省10日舉行加力支持設備更新和消費品以舊換新記者會，江西省財政廳副廳長鄧忠指出，在爭取大陸中央超長期特別國債基礎上，...

陸8月新能源車出口同比增長22%

中國汽車工業協會（中汽協）10日發布數據顯示，8月大陸新能源汽車出口11萬輛，環比增長6.1%，同比增長22%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。