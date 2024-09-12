北京香山論壇 陸學者：中美兩軍對話可預防不必要軍事衝突

第十一屆北京香山論壇9月12日至14日在北京舉行，大陸軍事科學院研究員李抒音接受《中國軍網》訪問稱，世界面臨的各種風險挑戰越來越多，也正因如此，矛盾雙方能坐一起對話更顯珍貴，北京香山論壇能發揮很大的作用。

在本屆論壇上，李抒音特別關注歐洲安全問題。她認為，俄烏衝突危機持續發酵，歐洲國家急需找到一個均衡有效且可持續的安全架構。此次論壇吸引大量歐洲國家代表參加，希望能夠為歐洲的安全局勢找到出路。

當被問及美國家安全顧問蘇利文訪陸後中美兩軍關係的發展，李抒音認為，中美兩軍關係是兩國關係的重要組成部分，對中美關係穩定具重要意義，中美之間應當「以和為貴、以穩為重、以信為本」，在平等和尊重的基礎上，找到兩軍正確相處之道，為國際和地區提供積極預期。她認為，中美兩軍通過對話可以有效減少誤解，預防不必要的軍事衝突。

關於巴以衝突的問題，李抒音表示，本屆北京香山論壇上設置了以「武裝衝突中的人道主義危機」為主題的分組會議。中國在巴以問題上的立場始終是通過對話協商解決問題，鼓勵衝突雙方直接對話而非外部力量干預。

李抒音為第11次參加北京香山論壇，她指出，全球風險挑戰不斷增加的背景下，北京香山論壇作為對話平台的重要性愈發凸顯，100多個國家、國際組織官方代表團的500多名官方代表，以及200多位中外專家學者確認參會，反映出北京香山論壇在國際安全對話中扮演著越來越重要的角色。」