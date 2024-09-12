快訊

柯文哲政治獻金案 檢今再次傳喚被告會計師端木正

圖書館被成人片取景？台大「比對畫面」喊告：非事實、踩到紅線

柯文哲訴訟打「辦A案問B案」蔚為風潮？黃子佼也用了這一招

聽新聞
0:00 / 0:00

阿里巴巴納入港股通 馬雲發信：阿里要生存102年

中央社／ 香港12日電
阿里巴巴創辦人馬雲。美聯社
阿里巴巴創辦人馬雲。美聯社

據報導，中國大型電商阿里巴巴10日納入「港股通」後，其創辦人馬雲當天在內部發信，提到「阿里立志要生存102年」。

根據明報今天的報導，馬雲所以提及102年，是因為阿里加入「港股通」當天是「25歲生日」，阿里成立於20世紀最後一年，再生存102年便可橫跨3個世紀。

他在信中說，阿里已經走完1/4的路，未來要時刻提醒自己，不要在競爭和形勢壓力之下失去自己。

據報導，馬雲還指出，網際網路AI（人工智慧）技術風起雲湧，各行各業競爭激烈，阿里很多業務都面臨挑戰、面臨被超越，這是意料之中，因為沒有一家公司可以在任何領域永遠保持第一。

他表示，阿里從來不是一家受保護的公司，競爭才可以促使阿里更強大，令行業更健康；阿里所以是阿里，正因為集團有理想主義精神，相信未來以及市場，會繼續為社會創造真正價值的善良公司。

上海和深圳證券交易日前公布「港股通」新名單，當中加入了阿里並於10日生效；根據滬深和香港交易所之間的協定，凡被納入「港股通」名單的香港股票，大陸投資者可透過滬深交易所購買。

為了被納入「港股通」，阿里早有部署，上月底成功把香港的上市地位從原先的第二上市改為主要上市，與美國上市地位看齊，而能夠納入「港股通」的香港股票也只能是主要上市股票。

港股 香港

延伸閱讀

愛看型男大主廚 香港太太在台圓夢賣正宗港式咖哩

美眾院通過香港經貿辦法案 大陸外交部： 中方將堅決反制

香港樓市撤辣半年回冷 內地買家大減7成

港駐美經貿辦事件 中國外交部警告將反制

相關新聞

在陸美企對前景持樂觀態度僅47%創歷史新低

上海美國商會（American Chamber of Commerce in Shanghai）12日發布《2024年中...

比亞迪全球研發中心 擬投資人民幣200億元

深圳市規劃和自然資源局近日公布比亞迪位於龍崗區寶龍街道的全球研發中心項目規劃許可及總平面圖，項目總用地約65萬平方公尺，...

阿里巴巴納入港股通 馬雲發信：阿里要生存102年

據報導，中國大型電商阿里巴巴10日納入「港股通」後，其創辦人馬雲當天在內部發信，提到「阿里立志要生存102年」

境外公司員工涉非法蒐集大陸稀土資料 遭判11年

大陸國家安全機關近期公開一起境外公司非法蒐集竊取大陸稀土領域國家秘密案，2023年11月，江西省南昌市中級人民法院分別以...

北京香山論壇 陸學者：中美兩軍對話可預防不必要軍事衝突

第十一屆北京香山論壇9月12日至14日在北京舉行，大陸軍事科學院研究員李抒音接受《中國軍網》訪問稱，世界面臨的各種風險挑...

加擬對陸電池礦產加稅 商務部：危險不負責任 不要一錯再錯

加拿大財政部10宣布，正考慮對大陸關鍵礦產、電池和零件、太陽能產品及半導體徵收附加稅，並展開為期30天的公眾諮詢。大陸商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。