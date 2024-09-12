阿里巴巴納入港股通 馬雲發信：阿里要生存102年

據報導，中國大型電商阿里巴巴10日納入「港股通」後，其創辦人馬雲當天在內部發信，提到「阿里立志要生存102年」。

根據明報今天的報導，馬雲所以提及102年，是因為阿里加入「港股通」當天是「25歲生日」，阿里成立於20世紀最後一年，再生存102年便可橫跨3個世紀。

他在信中說，阿里已經走完1/4的路，未來要時刻提醒自己，不要在競爭和形勢壓力之下失去自己。

據報導，馬雲還指出，網際網路AI（人工智慧）技術風起雲湧，各行各業競爭激烈，阿里很多業務都面臨挑戰、面臨被超越，這是意料之中，因為沒有一家公司可以在任何領域永遠保持第一。

他表示，阿里從來不是一家受保護的公司，競爭才可以促使阿里更強大，令行業更健康；阿里所以是阿里，正因為集團有理想主義精神，相信未來以及市場，會繼續為社會創造真正價值的善良公司。

上海和深圳證券交易日前公布「港股通」新名單，當中加入了阿里並於10日生效；根據滬深和香港交易所之間的協定，凡被納入「港股通」名單的香港股票，大陸投資者可透過滬深交易所購買。

為了被納入「港股通」，阿里早有部署，上月底成功把香港的上市地位從原先的第二上市改為主要上市，與美國上市地位看齊，而能夠納入「港股通」的香港股票也只能是主要上市股票。