加擬對陸電池礦產加稅 商務部：危險不負責任 不要一錯再錯

加拿大財政部10宣布，正考慮對大陸關鍵礦產、電池和零件、太陽能產品及半導體徵收附加稅，並展開為期30天的公眾諮詢。大陸商務部發言人11日晚間回應，此舉嚴重阻礙中加兩國企業開展正常經貿合作，嚴重衝擊中加經貿關係。

大陸商務部11日晚間發布發言人「答記者問」，就加拿大財政部10日宣布對自中國大陸進口的電池及其部件、半導體、太陽能產品和關鍵礦產擬採取加徵附加稅的限制措施啟動為期30天的公眾諮詢，進行回應。

大陸商務部發言人指出，中方注意到加方發布相關文件。在出台對陸電動汽車等限制措施僅半個月後，加方再次罔顧事實，跟隨個別國家，威脅對陸採取單邊打壓措施，嚴重阻礙中加兩國企業開展正常經貿合作，嚴重衝擊中加經貿關係，嚴重破壞全球經濟體系和經貿規則，衝擊全球產業鏈和供應鏈穩定。加方此舉是危險和不負責任的。中方堅決反對。

大陸商務部發言人表示，中方敦促加方尊重事實，遵守世貿組織規則，不要一錯再錯。中方將密切關注加方後續動向，並採取一切必要措施，堅定維護中國企業正當權益。

路透日前報導，為反制大陸商務部對原產於加拿大的進口油菜籽進行反傾銷立案調查，加拿大財政部10日宣布，正考慮對大陸關鍵礦產、電池和零件、太陽能產品及半導體徵收附加稅，並展開為期30天的公眾諮詢。

加拿大財政部聲明指出，加拿大勞工、汽車產業以及相關的關鍵製造業供應鏈，目前面臨著來自中國大陸製造商的「不公平競爭」，而這些製造商正受益於大陸國家主導的產能過剩政策。

大陸大使館發言人稱加拿大的聲明是「擴大單邊主義和保護主義措施」，並強調中方強烈反對這種做法，將繼續採取堅定的措施，捍衛自身合法權益。

此前8月，加拿大宣布將對大陸電動車徵收100%關稅，並對來自大陸的鋼鐵和鋁徵收25%關稅，此舉與美國的措施相呼應，大陸隨後宣布，將對加拿大油菜籽和化學產品發起反傾銷調查。