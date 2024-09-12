快訊

買AirPods 4還是AirPods Pro 2？1圖看差異 1500元差價多了聽力健康、適應式音訊

MLB／大谷翔平開轟追平秋信守亞洲紀錄 道奇首局三連轟狂炸

「饗 A Joy」免費吃！ 饗賓集團App周年慶 內用滿千抽雙人Buffet券、加碼送點數

聽新聞
0:00 / 0:00

A股掀回購增持熱潮

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸證監會。（圖／取自央視）
大陸證監會。（圖／取自央視）

在政策支持和鼓勵下，大陸上市公司紛紛實施回購，大陸證監會10日公布今年1至8月上市公司回購情況，A股約1,900家上市公司實際實施回購，累計回購金額超過人民幣1,300億元。

除了回購，上市公司重要股東增持數量和金額與去年同期相比也有大幅增加。數據顯示，今年1至8月，A股有超過860家上市公司重要股東在二級市場增持，增持金額超過人民幣550億元。

央視報導指出，從市值角度看，1-8月，實際實施回購的公司市值達到人民幣千億元級別的有15家，達到百億元級別的有204家。此外，滬深300指數成分股公司有94家實施回購，涵蓋新能源、家用電器、電力設備等行業的龍頭企業；上市央企國企回購為84家。

《證券時報》指出，有多家公司已連續三年披露回購計劃，構建常態化回購機制。10日晚間，藥明康德拋出今年內第三輪「註銷式」回購計劃。為維護公司價值和股東權益，增強投資者信心，公司計劃以自有資金人民幣10億元，回購A股股份用於註銷並減少註冊資本。

今年以來，在政策支持和鼓勵下，大陸上市公司回購計劃數量和金額較去年同期均翻倍增長。公司大股東、實控人、董監高等踴躍增持，計劃增持金額較上年同期亦大幅增加。

在市場低迷背景下，上市公司回購、重要股東增持向市場傳遞出股價被低估的信號，不僅有助於優化公司資本結構，增強投資者回報，提振市場信心，還能為A股帶來增量資金，是提振股價的重要手段，助力增強市場內在穩定性。

上市公司 人民幣 指數

延伸閱讀

9月12日6家公司除權息 影響加權股價指數減少34.15點

活化日圓 增添新管道

上市公司8月營收增一成

金控雙龍搶珠！外資兩手套利 賣中信金買新光金

相關新聞

加擬對陸電池礦產加稅 商務部：危險不負責任 不要一錯再錯

加拿大財政部10宣布，正考慮對大陸關鍵礦產、電池和零件、太陽能產品及半導體徵收附加稅，並展開為期30天的公眾諮詢。大陸商...

華為三折疊機Mate XT使用麒麟晶片

華為在新產品發表會上並未公布三折疊手機Mate XT採用什麼晶片，但陸媒紛紛猜測其晶片應該是搭載華為Pure 70 Pr...

閩台促融 新設台企年增27.4%

大陸去年9月12日發布《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區的意見》，在將屆滿周年之際，大陸國台...

寧德攻太陽能 啟動收購戰

大陸動力電池一哥寧德時代傳出正在洽談收購太陽能模組製造商「一道新能源」。如果收購成功，寧德時代將是繼特斯拉、比亞迪之後，...

A股掀回購增持熱潮

在政策支持和鼓勵下，大陸上市公司紛紛實施回購，大陸證監會10日公布今年1至8月上市公司回購情況，A股約1,900家上市公...

推舊換新 江西加碼40億元人民幣

江西省10日舉行加力支持設備更新和消費品以舊換新記者會，江西省財政廳副廳長鄧忠指出，在爭取大陸中央超長期特別國債基礎上，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。