在政策支持和鼓勵下，大陸上市公司紛紛實施回購，大陸證監會10日公布今年1至8月上市公司回購情況，A股約1,900家上市公司實際實施回購，累計回購金額超過人民幣1,300億元。

除了回購，上市公司重要股東增持數量和金額與去年同期相比也有大幅增加。數據顯示，今年1至8月，A股有超過860家上市公司重要股東在二級市場增持，增持金額超過人民幣550億元。

央視報導指出，從市值角度看，1-8月，實際實施回購的公司市值達到人民幣千億元級別的有15家，達到百億元級別的有204家。此外，滬深300指數成分股公司有94家實施回購，涵蓋新能源、家用電器、電力設備等行業的龍頭企業；上市央企國企回購為84家。

《證券時報》指出，有多家公司已連續三年披露回購計劃，構建常態化回購機制。10日晚間，藥明康德拋出今年內第三輪「註銷式」回購計劃。為維護公司價值和股東權益，增強投資者信心，公司計劃以自有資金人民幣10億元，回購A股股份用於註銷並減少註冊資本。

今年以來，在政策支持和鼓勵下，大陸上市公司回購計劃數量和金額較去年同期均翻倍增長。公司大股東、實控人、董監高等踴躍增持，計劃增持金額較上年同期亦大幅增加。

在市場低迷背景下，上市公司回購、重要股東增持向市場傳遞出股價被低估的信號，不僅有助於優化公司資本結構，增強投資者回報，提振市場信心，還能為A股帶來增量資金，是提振股價的重要手段，助力增強市場內在穩定性。