寧德攻太陽能 啟動收購戰

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
近期大陸電池巨頭寧德時代傳出打算收併太陽能製造商一道新能源。 路透
近期大陸電池巨頭寧德時代傳出打算收併太陽能製造商一道新能源。 路透

大陸動力電池一哥寧德時代傳出正在洽談收購太陽能模組製造商「一道新能源」。如果收購成功，寧德時代將是繼特斯拉、比亞迪之後，同時布局鋰電池與太陽能的巨頭。

澎湃新聞引述行業人士說法稱，由於談判還在進行中，這樁頗具指標意義、規模可觀的交易最終能否落地仍是未知。

寧德時代進軍太陽能產業概況
寧德時代進軍太陽能產業概況

一道新能源成立於2018年8月，總部位於浙江衢州，該公司由太陽能老兵劉勇創立，主要營收來源為電池片、組件銷售。一道新能源近年快速衝入太陽能組件出貨量全球前十，有「太陽能黑馬」之稱。第三方諮詢機構InfoLink的統計顯示，今年上半年一道新能源成為全球第八大模組供應商，穩居第二梯隊。

一道新能源去年7月完成Pre-IPO輪融資後，估值已近人民幣百億。去年底朝深圳創業板上市衝刺，不過在A股IPO市場降溫與太陽能產業進入下行周期狀態下，於8月主動撤回上市申請。而原本有意買下一道新能源的三峽集團近期傳出淡出。也讓寧德時代入主的消息甚囂塵上。

事實上，坊間稱寧德時代目標並非只有一道新能源，據晚點LatePost報導，接洽一道前，寧德時代還曾試圖以人民幣40億元收購潤陽股份51%的股份，但潤陽最終被出價更高的通威買走。在大陸太陽能行業遭遇業績、估值雙殺寒冬下，寧德時代抄底興趣越發濃厚。

寧德時代董事長曾毓群曾多次在公開場合表示，該公司聚焦三大市場：一是可再生能源加儲能；二是動力電池；三是電動化加上智能化。對於寧德時代積極切入太陽能產業鏈，鈦媒體引述行業觀察者分析，寧德時代是為了完成「光儲共濟，一體化發展」的願景。

寧德時代對太陽能已有涉入，在2020年通過控股子公司瑞庭投資參投鈣碳礦電池企業協鑫光電pre-A輪融資，寧德時代子公司綠色能源今年來入股了溧陽樂葉光伏、亳州西甲新能源等。

IPO 人民幣 寧德時代

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