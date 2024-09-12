「周杰倫概念股」 巨星傳奇大跌72%

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
周杰倫。 聯合報系資料照
周杰倫。 聯合報系資料照

在港股上市的「周杰倫概念股」巨星傳奇昨（11）日突然閃崩，最終收跌72.24%至每股港幣2.59元，單日市值蒸發港幣56億元（約新台幣230億元）。

華爾街見聞報導，就股價異動，巨星傳奇相關人士回應稱是「投資者獲利離場」所致。CFO賴國輝表示，該公司大股東和管理層對於公司發展充滿信心，基本面非常良好。短期個別投資人的行為，不影響公司的長期發展。賴國輝並未指明個別投資人的身份。

巨星傳奇成立於2017年，截至5月2日，前三大股東分別為周杰倫的母親葉惠美，以及周杰倫所屬經紀公司「杰威爾」負責人楊峻榮，兩人對巨星傳奇持股23.92％；而公司另一創始人、執行董事馬心婷持股為23.92%；賴國輝持股11.96%。

投資人 華爾街

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