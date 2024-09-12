華為三折機 500萬人預訂

華為三折手機Mate XT預約人數昨（11）日一舉突破500萬人，但能夠拿到的人應該是少數，因為三折手機初期受成本、技術、良率等多方面的因素限制，專家估計今（2024）年銷量只有20萬支。

第一財經報導，手機通路商透露，Mate XT前期備貨大概在10萬支上下，具體銷量要看市場後期表現。群智諮詢副總經理兼首席分析師陳軍亦稱，基於目前的良率和供應鏈備貨情況，預估2024年華為三折手機銷量只有20萬支。

然而，從大陸折疊機市場格局來看，華為占據半壁江山。IDC資料顯示，2024年第2季，大陸折疊機市場出貨量達到257萬支，其中，華為以41.7%的市占穩居第一，vivo與榮耀分別占據第二和第三的位置。

事實上，即使是幾年前就已經進入市場的折疊手機，截至目前的市場滲透率也不高。CINNO Research的資料顯示，中國市場2024年上半年折疊手機累計銷量達498萬支，年增121%，滲透率僅3.6%。