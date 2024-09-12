加國反制大陸 擬對電池加稅 也將關鍵礦產、半導體列課徵名單

為反制大陸商務部對原產於加拿大的進口油菜籽進行反傾銷立案調查，加拿大財政部宣布，正考慮對大陸關鍵礦產、電池和零件、太陽能產品及半導體徵收附加稅，並展開為期30天的公眾諮詢。

路透報導，加拿大財政部聲明指出，加拿大勞工、汽車產業以及相關的關鍵製造業供應鏈，目前面臨著來自中國大陸製造商的「不公平競爭」，而這些製造商正受益於大陸國家主導的產能過剩政策。

聲明表示，有關「針對中國不公平貿易行為的潛在附加稅」的諮詢將徵求業界對施行附加稅及其生效時機的看法。先前宣布電動車關稅之前，加拿大政府也採取類似的行動。

大陸大使館發言人稱加拿大的聲明是「擴大單邊主義和保護主義措施」，並強調中方強烈反對這種做法，將繼續採取堅定的措施，捍衛自身合法權益。

此前8月，加拿大宣布將對大陸電動車徵收100%的關稅，並對來自大陸的鋼鐵和鋁徵收25%的關稅。加拿大此舉與美國的措施相呼應。在加拿大加徵關稅後，大陸隨後宣布，將對加拿大油菜籽和化學產品發起反傾銷調查。

大陸針對加拿大的電動車關稅問題已向世界貿易組織（WTO）提出訴訟，指稱加拿大「盲目跟隨個別國家，宣布將採取單邊加徵關稅措施，是典型的貿易保護主義」。

此外，西班牙首相桑切斯昨（11）日結束為期四天的訪陸行程時表示，正重新考慮在歐盟對華電動汽車加徵關稅問題上的立場。

原本力主加稅的西班牙立場出現鬆動，桑切斯表示，「需要重新考慮這一決定，不僅是所有歐盟成員國，還有歐盟委員會都應該重新審視，歐洲不需要另一場貿易戰。」

彭博報導，自歐盟決定提高大陸電動車關稅後，雙方便陷入貿易爭端。作為回應，大陸對歐盟出口的白蘭地、乳製品和豬肉產品啟動反傾銷調查。西班牙作為歐洲最大的豬肉出口國，所受到的影響尤其嚴重。

與此同時，外電引述知情人士透露，歐盟準備小幅下調對自大陸進口電動車擬議的加徵關稅，對從中國大陸進口的特斯拉電動汽車，加徵稅率將從擬議的9%調整為約7.8%。沒有配合歐盟調查的中國大陸汽車商，最高稅率將是35.3%，也略低於之前擬議的36.3%。