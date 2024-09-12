憂陸經濟前景 歐企投資意願降

中國歐盟商會指出，在中國大陸的歐洲企業認為中國政府沒有可以提振疲弱經濟需求的可靠計畫，這降低了歐盟企業在中國投資的意願。該商會稱，這些企業的總部和股東普遍認為，在中國投資的回報不再與面臨的風險相稱。

路透報導，中國歐盟商會在十一日發布的最新一期「立場文件」（Position Paper）中指出，旗下約三分之二的會員企業在中國大陸的利潤率已經降至全球平均水準或更低。

歐盟委員會數據顯示，去年歐盟對中國大陸直接投資流入六十四億歐元，較二○二二年下降百分之廿九。「立場文件」指出，其一千七百多家會員企業中，有許多現已接受他們面臨的問題或已成為永久特點，而不是新興市場增長痛點的事實。

中國歐盟商會說，「由於許多其他市場都能提供更高的可預測性和法律確定性，以及相同的投資回報，繼續以過去的水準投資中國市場已變得越來越難以自圓其說。」

該商會指出，歐洲企業必須努力應對獲得不公平補貼的中國競爭對手、高度政治化的商業環境、中共領導人對國家安全的高度關注，以及長期存在的市場准入和監管壁壘，但最核心的問題仍是中國經濟放緩。

「越來越多的（歐洲）公司已經到達一個臨界點，由於營商挑戰開始超過投資回報，投資者現在正更加嚴格地審查其在中國的運營，」中國歐盟商會會長彥辭（Jens Eskelund）說，「在中國市場賺錢變得越來越難」。

中國歐盟商會還提及，中國大陸最近修改的反間諜和外交關係法律也迫使外國公司將更多資源投入到盡職調查和合規工作中。「這增強了其他市場的吸引力，因為這些市場可以提供更多的法律確定性。」