快訊

凌晨5時15分東部海域地震規模4.8 最大震度宜蘭3級

科技股領漲…美股黑翻紅 那指升逾2%、輝達大漲8.03%

海南島「即購即提」 銷售額逾50億人民幣

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

海口海關11日發布統計數據顯示，自海南離島免稅「即購即提」政策實施以來，截至2024年9月9日，海口海關共監管「即購即提」購物件數571萬件，購物人數255萬人次，購物總金額50.3億元（人民幣，下同）。  

中新社報導，2023年4月1日，海南離島免稅新增「即購即提」、「擔保即提」提貨方式。其中，離島旅客在購買單價不超過2萬元（不含）且在清單內的15類商品，可按照每人每類免稅品限購數量的要求，選擇即購即提方式提貨，即支付貨款後可現場提貨，離島環節海關不驗核實物。 　

暑期在第三屆海南離島免稅購物節活動期間可見，有不少消費者攜帶剛剛購買的免稅品繼續逛店。來自湖南的胡女士表示，過去在免稅店付款後不能馬上提貨，必須在機場、車站提貨，新政策後有了即時購物的消費體驗。 　　

中國免稅品（集團）有限責任公司旗下三亞國際免稅城銷售總監葉蓉說，即購即提新政策不僅提升顧客購物體驗，也為企業節省配送時間，利於優化物流周轉，節省倉儲成本。

海口海關有關負責人表示，該關指導公共服務平台開發「即購即提」旅客改簽查詢功能，將旅客離島資訊推送頻次提高到每2小時一次，實現旅客購物提貨便捷化、精確化。

海關

延伸閱讀

促進通關便捷 財政部砸近12億推數位海關再造計畫

強颱魔羯可望是今年風王 粉專估傍晚登陸海南島

嚴防魔羯颱風 大陸海南轉移41萬人、3機場航班全部取消

強颱摩羯將侵襲海南島、越南 粉專：挑戰今年最強風王

相關新聞

華為三折疊機Mate XT使用麒麟晶片

華為在新產品發表會上並未公布三折疊手機Mate XT採用什麼晶片，但陸媒紛紛猜測其晶片應該是搭載華為Pure 70 Pr...

閩台促融 新設台企年增27.4%

大陸去年9月12日發布《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區的意見》，在將屆滿周年之際，大陸國台...

寧德攻太陽能 啟動收購戰

大陸動力電池一哥寧德時代傳出正在洽談收購太陽能模組製造商「一道新能源」。如果收購成功，寧德時代將是繼特斯拉、比亞迪之後，...

推舊換新 江西加碼40億元人民幣

江西省10日舉行加力支持設備更新和消費品以舊換新記者會，江西省財政廳副廳長鄧忠指出，在爭取大陸中央超長期特別國債基礎上，...

陸8月新能源車出口同比增長22%

中國汽車工業協會（中汽協）10日發布數據顯示，8月大陸新能源汽車出口11萬輛，環比增長6.1%，同比增長22%。

海南島「即購即提」 銷售額逾50億人民幣

海口海關11日發布統計數據顯示，自海南離島免稅「即購即提」政策實施以來，截至2024年9月9日，海口海關共監管「即購即提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。