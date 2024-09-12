海南島「即購即提」 銷售額逾50億人民幣

海口海關11日發布統計數據顯示，自海南離島免稅「即購即提」政策實施以來，截至2024年9月9日，海口海關共監管「即購即提」購物件數571萬件，購物人數255萬人次，購物總金額50.3億元（人民幣，下同）。

中新社報導，2023年4月1日，海南離島免稅新增「即購即提」、「擔保即提」提貨方式。其中，離島旅客在購買單價不超過2萬元（不含）且在清單內的15類商品，可按照每人每類免稅品限購數量的要求，選擇即購即提方式提貨，即支付貨款後可現場提貨，離島環節海關不驗核實物。

暑期在第三屆海南離島免稅購物節活動期間可見，有不少消費者攜帶剛剛購買的免稅品繼續逛店。來自湖南的胡女士表示，過去在免稅店付款後不能馬上提貨，必須在機場、車站提貨，新政策後有了即時購物的消費體驗。

中國免稅品（集團）有限責任公司旗下三亞國際免稅城銷售總監葉蓉說，即購即提新政策不僅提升顧客購物體驗，也為企業節省配送時間，利於優化物流周轉，節省倉儲成本。

海口海關有關負責人表示，該關指導公共服務平台開發「即購即提」旅客改簽查詢功能，將旅客離島資訊推送頻次提高到每2小時一次，實現旅客購物提貨便捷化、精確化。