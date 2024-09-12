快訊

凌晨5時15分東部海域地震規模4.8 最大震度宜蘭3級

科技股領漲…美股黑翻紅 那指升逾2%、輝達大漲8.03%

陸8月新能源車出口同比增長22%

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國汽車工業協會（中汽協）10日發布數據顯示，8月大陸新能源汽車出口11萬輛，環比增長6.1%，同比增長22%。

中新社報導，據中汽協數據，8月大陸新能源汽車產銷保持增長，分別完成109.2萬輛和110萬輛，同比各增長29.6%和30%，新能源汽車新車銷量達汽車新車總銷量44.8%。

1月至8月，大陸新能源汽車產銷分別完成700.8萬輛和703.7萬輛，同比分別增長29%和30.9%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的37.5%。 　　

此外，8月大陸汽車產銷分別完成249.2萬輛和245.3萬輛，環比分別增長9%和8.5%，同比分別下降3.2%和5%。1月至8月，大陸汽車產銷分別完成1867.4萬輛和1876.6萬輛，同比分別增長2.5%和3%。 　　

1月至8月，汽車銷量排名前十位企業（集團）共銷售1587.1萬輛，占汽車銷售總量84.6%。在汽車銷量排名前十位企業中，與上年同期相比，上汽集團、中國一汽、廣汽集團和北汽集團銷量呈不同程度下降，其他企業銷量均呈不同程度增長。

中汽協副秘書長陳士華表示，隨著更新政策加力效果逐漸顯現，加上地方置換更新補貼政策陸續生效，預計將對後四個月汽車市場起到積極促進作用。加之汽車行業將迎來「金九銀十」的傳統銷售旺季，多地將舉辦秋季車展，各大車企也在持續不斷推出新產品，將有助於進一步釋放市場消費活力。

車展 車行

延伸閱讀

寧德時代8月陸電池裝車量市佔下滑 季軍比亞迪市佔上升

我批陸把文旦當統戰工具 國台辦：民進黨攻擊抹黑

歐盟對大陸電動車加稅 西班牙總理在北京稱重新考慮

銷陸文旦柚超過4成檢出病蟲害 農業部長曝可能原因

相關新聞

華為三折疊機Mate XT使用麒麟晶片

華為在新產品發表會上並未公布三折疊手機Mate XT採用什麼晶片，但陸媒紛紛猜測其晶片應該是搭載華為Pure 70 Pr...

閩台促融 新設台企年增27.4%

大陸去年9月12日發布《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區的意見》，在將屆滿周年之際，大陸國台...

寧德攻太陽能 啟動收購戰

大陸動力電池一哥寧德時代傳出正在洽談收購太陽能模組製造商「一道新能源」。如果收購成功，寧德時代將是繼特斯拉、比亞迪之後，...

推舊換新 江西加碼40億元人民幣

江西省10日舉行加力支持設備更新和消費品以舊換新記者會，江西省財政廳副廳長鄧忠指出，在爭取大陸中央超長期特別國債基礎上，...

陸8月新能源車出口同比增長22%

中國汽車工業協會（中汽協）10日發布數據顯示，8月大陸新能源汽車出口11萬輛，環比增長6.1%，同比增長22%。

海南島「即購即提」 銷售額逾50億人民幣

海口海關11日發布統計數據顯示，自海南離島免稅「即購即提」政策實施以來，截至2024年9月9日，海口海關共監管「即購即提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。