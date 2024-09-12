陸8月新能源車出口同比增長22%

中國汽車工業協會（中汽協）10日發布數據顯示，8月大陸新能源汽車出口11萬輛，環比增長6.1%，同比增長22%。

中新社報導，據中汽協數據，8月大陸新能源汽車產銷保持增長，分別完成109.2萬輛和110萬輛，同比各增長29.6%和30%，新能源汽車新車銷量達汽車新車總銷量44.8%。

1月至8月，大陸新能源汽車產銷分別完成700.8萬輛和703.7萬輛，同比分別增長29%和30.9%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的37.5%。

此外，8月大陸汽車產銷分別完成249.2萬輛和245.3萬輛，環比分別增長9%和8.5%，同比分別下降3.2%和5%。1月至8月，大陸汽車產銷分別完成1867.4萬輛和1876.6萬輛，同比分別增長2.5%和3%。

1月至8月，汽車銷量排名前十位企業（集團）共銷售1587.1萬輛，占汽車銷售總量84.6%。在汽車銷量排名前十位企業中，與上年同期相比，上汽集團、中國一汽、廣汽集團和北汽集團銷量呈不同程度下降，其他企業銷量均呈不同程度增長。

中汽協副秘書長陳士華表示，隨著更新政策加力效果逐漸顯現，加上地方置換更新補貼政策陸續生效，預計將對後四個月汽車市場起到積極促進作用。加之汽車行業將迎來「金九銀十」的傳統銷售旺季，多地將舉辦秋季車展，各大車企也在持續不斷推出新產品，將有助於進一步釋放市場消費活力。