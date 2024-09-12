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推舊換新 江西加碼40億元人民幣

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

江西省10日舉行加力支持設備更新和消費品以舊換新記者會，江西省財政廳副廳長鄧忠指出，在爭取大陸中央超長期特別國債基礎上，省財政再統籌安排近40億元（人民幣，下同）配套資金，推動加力政策盡快落地見效。

中新社報導，當前大陸各地正在加碼支持設備更新和消費品以舊換新，包括擴範圍、增補貼等多種形式。同其他省份一樣，加力是江西本次政策的關鍵詞和亮點。

《江西省2024年加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新實施方案》近日印發實施，對重點行業的以舊換新提出目標。

汽車等領域的以舊換新頗受民眾關注。江西省發改委副主任劉兵介紹，到2024年底，江西力爭報廢更新汽車3萬輛左右、置換更新個人消費者乘用車4萬輛左右。

江西汽車以舊換新補貼政策如何？江西省商務廳副廳長梁小康介紹，2024年4月24日（含當日）至2024年12月31日，個人消費者報廢並購買符合條件的新能源乘用車或2.0升及以下排量燃油乘用車，分別補貼2萬元、1.5萬元。

在城市公車方面，江西擬淘汰更新8年車齡以上老舊城市公車及老舊新能源公車動力電池，每輛車平均補貼6萬元；今年計畫支持更新購置城市新能源公車1400輛左右，更新動力電池公車1100輛左右。 　　

在營運柴油貨車方面，江西今年計畫報廢老舊營運柴油貨車8100餘輛，補貼標準根據每輛車提前報廢年限及車型補貼1萬元至4.5萬元不等；新購營運貨車4000餘輛，補貼標準根據車輛類型（中型、重型）、種類（油車、新能源）補貼2.5萬元至9.5萬元不等。 　　

官方統計數據顯示，今年前七個月，江西限額以上單位新能源汽車零售額增長43%。

公車 消費者

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